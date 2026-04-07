Afrique de l'Ouest: École de l'Armée de l'air - Un envol dans l'aéronautique civile et militaire

Seul établissement de l'air en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone, l'École de l'Armée de l'Air, basée à Thiès, est active dans la formation aux métiers de l'aéronautique civile et militaire et de l'espace.

Avec une vingtaine d'aéronefs, avions et hélicoptères, l'École de l'Air sénégalaise poursuit sa montée en puissance. Elle est carrément dans la résorption du déficit qui avait fondé sa création le 2 mai 1984. Tombé en léthargie de 2000 à 2010, l'établissement, sous le commandement actuel du colonel Ousmane Ngom, semble renaître de ses cendres avec la reprise de toutes ses activités.

Ainsi, au-delà des aéronefs, les stagiaires, dont huit Béninois et trois Gabonais actuellement, se familiarisent avec des simulateurs de vol. « La vocation de l'École de l'armée de l'Air est de former dans tous les métiers de l'aéronautique civile et militaire et de l'espace. Le décret de création de l'École a évolué en 2022 pour intégrer des civils dans la formation.

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Le décret a été adapté comme voulu par la compagnie Air Sénégal », révèle le colonel Ngom, commandant de la Base École de Thiès qui englobe l'École de l'armée de l'Air, le commandement de soutien commun et le commandement de soutien technique et logistique (maintenance des avions).

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L'École est pourvue d'une Direction des études, active dans la formation, et d'une Direction des vols. Elle accueille aussi un Centre de recherche et de technologie (Crt) avec un projet phare de fabrication de drones « made in Sénégal ». Ce Crt crée déjà des prototypes de drones. Cumulant le commandement de la Base et le rôle de commandant d'École, le colonel Ousmane Ngom explique que depuis la reprise des activités, de nombreux officiers et sous-officiers ont été formés dans cet établissement.

Il développe aussi un partenariat avec l'École polytechnique de Thiès pour la formation en ingénierie aéronautique d'une durée de trois ans. Le programme de pilotage se déroule en deux phases : une phase théorique et une phase pratique. Cette dernière se fait en une formation de base et une formation spécialisée. À ce jour, 54 personnels civils ont été formés avec 30 techniciens brevetés et 12 pilotes.

Aussi, 12 autres pilotes devront recevoir leur parchemin au mois de juin prochain. L'École de l'armée de l'Air reçoit huit à dix officiers par an pour le pilotage. Présentement, elle est forte de 250 élèves officiers, sous-officiers et civils. Pour les sous-officiers, le niveau requis est le bac pour suivre les deux années de formation militaire et technique dans une des spécialités de la maintenance aéronautique.

Les effectifs de l'établissement ont doublé depuis deux ans. La première année compte 77 élèves chez les sous-officiers, tandis que les officiers ont des promotions d'une dizaine d'élèves. L'École en est à la 15e promotion chez les sous-officiers et à la 12e pour les officiers. Seul établissement de l'air en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone, l'École de l'armée de l'Air a totalisé 3500 h de vol en 2025 et 3000 h en 2024.