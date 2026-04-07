Afrique: CAN 2025 - La dernière mi-temps de la finale peut enfin débuter

6 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Après trois semaines d'attente, la Fédération sénégalaise de football a enfin reçu la décision motivée du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football selon RMC Sport. Une étape déterminante qui permet désormais au Sénégal de saisir le Tribunal Arbitral du Sport afin de contester la victoire du Maroc sur tapis vert (3-0).

Dans ce document, le jury d'appel confirme sa position en attribuant le match au Maroc, tout en précisant qu'il ne se prononce ni sur les primes, ni sur les médailles, ni sur le trophée, ces éléments ne relevant pas de sa compétence. Cette précision entretient le flou d'autant que la CAF n'a toujours pas officiellement désigné le vainqueur de la CAN 2025.

Désormais, tous les regards se tournent vers le TAS, seule instance habilitée à trancher définitivement ce litige. Aucun calendrier n'a encore été communiqué mais sa décision mettra un terme final à cette affaire plus de deux mois après la finale polémique. Pour rappel, le Maroc a refusé « une procédure accélérée » de cette affaire. Le feuilleton est donc loin d'être terminé.

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