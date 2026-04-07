Afrique: Championnat Africain de Football Scolaire - Le Sénégal en demi-finales

Le Sénégal a décroché sa qualification pour les demi-finales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF (ASFC 2026) en s'imposant face à la Tanzanie (3-2), ce mardi à Harare. Bara Gueye, Cheikh Omar Sy et Pierre Mbengue ont été les buteurs des Lionceaux, qui terminent en tête du groupe B.

La revanche est servie. Dans un match à haute intensité disputé au Lycée Gateway de Harare, les Lionceaux du Sénégal ont renversé la Tanzanie sur le score de 3 buts à 2, validant par la même occasion leur qualification pour les demi-finales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF (ASFC26). Un succès chargé de symbole, face à la nation qui les avait privés du titre lors de la dernière édition, aux tirs au but. Les joueurs du coach Ousmane Diop n'ont pas tremblé face au double tenant du titre.

C'est Bara Gueye, l'une des armes offensives du groupe, qui a ouvert le bal pour le Sénégal. L'attaquant, listé parmi les éléments clés de l'effectif sénégalais, a donné le ton d'une rencontre accrochée. Cheikh Omar Sy a ensuite doublé la mise, avant que Pierre Mbengue, milieu de terrain polyvalent, ne vienne sceller le sort du match en inscrivant le troisième but sénégalais. Malgré deux buts tanzaniens qui ont maintenu le suspense, les Lionceaux n'ont jamais laissé leur adversaire reprendre pied dans la rencontre.