Congo-Kinshasa: Nouvelle polémique sur la promotion du troisième mandat présidentiel lors du retour des Léopards

« Tout droit jusqu'à 3 » : ce slogan du camp au pouvoir en République démocratique du Congo (RDC), appelant à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi, s'est invité dimanche lors de l'accueil des Léopards après leur qualification à la Coupe du monde 2026. Un message politique qui fait polémique au coeur d'une célébration sportive dans un pays où l'opposition dénonce une tentative de récupération.

Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka, s'inquiète et considère que le parti présidentiel s'approprie la qualification des Léopards : « Les responsabilités incombent à l'UDPS qui divise les Congolais, qui instrumentalise les Léopards et qui veut privatiser cette équipe nationale qui appartient à tous les Congolais. »

« Non à cette manipulation »

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De son côté, Olivier Kamitatu, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi dénonce la stratégie présidentielle : « C'est, non seulement, insulter le football, mais c'est également trahir le peuple congolais. Les Congolais ont besoin de victoire, certes, mais ils ont surtout besoin de paix, de stabilité, de routes, d'eau, d'électricité, de salaires décents pour tout le monde et de travail. Et croire qu'un match de football peut transformer une nation, c'est faire preuve d'une immaturité presque criminelle. De manière très claire et très catégorique, Ensemble pour la République dit non à cette manipulation. On ne peut pas confondre son intérêt personnel avec l'intérêt de toute une nation. »

« Les joueurs ne se plaignent plus »

Réponse de Deo Bizibu Balola, secrétaire général adjoint du parti présidentiel : « C'est ici que l'opposition devrait comprendre que, à tout seigneur tout honneur, c'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que cette victoire est acquise, sous sa gouvernance. Les primes des joueurs sont payées, les joueurs ne se plaignent plus, les staffs techniques sont payés. Ils les ont mis dans les conditions qui permettent la victoire. »

Dimanche, face aux appels à un troisième mandat lancés lors du rassemblement au siège du Parlement, le président a éludé la question, affirmant que le moment était dédié aux Léopards.