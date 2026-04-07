Ile Maurice: Noa Bibi a relancé la machine

Après plusieurs mois marqués par une préparation en dents de scie, Noa Bibi a retrouvé le parfum de la compétition internationale ce samedi 4 avril, à l'occasion du meeting de la Central Gauteng Athletics à Germiston en Afrique du Sud. Accompagné de plusieurs compatriotes, le sprinteur mauricien a lancé sa saison extérieure dans un contexte relevé, face à une opposition sudafricaine dense et habituée aux joutes de haut niveau.

Dès sa première sortie, le détenteur des records nationaux du 100 m et du 200 m a affiché des intentions claires. Aligné sur le 100 m, Bibi s'est imposé dans sa série avec un chrono de 10.55 secondes, malgré un vent défavorable (-0.8 m/s). Une performance encourageante, qui témoigne d'un retour progressif à un niveau compétitif solide. Sans être encore à son pic, le Mauricien a su maîtriser sa course et poser les bases d'une montée en puissance attendue dans les semaines à venir.

Sur 200 m, l'exercice s'est révélé plus exigeant. Dans des conditions particulièrement difficiles, avec un vent de face mesuré à -2.6 m/s, Bibi a bouclé sa course en 21.72 secondes, se classant sixième de sa série. Un résultat brut qui mérite toutefois d'être nuancé : avec un tel vent contraire, les chronos sont fortement impactés, et la performance réelle du sprinteur est à relativiser. Dans un contexte plus favorable, ce temps laisse entrevoir un potentiel nettement supérieur.

À ses côtés, Eliotte Lagaillarde a également répondu présent. Sur 100 m, il a pris la deuxième place de sa série en 10.64 secondes (-1.0 m/s), confirmant sa régularité à ce niveau. Le Mauricien a ensuite enchaîné sur 200 m, où il s'est classé troisième en 21.25 secondes, lui aussi pénalisé par un vent défavorable. Des performances solides, qui traduisent une progression constante et une capacité à rivaliser dans un environnement compétitif.

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Chez les dames, la délégation mauricienne a également tiré son épingle du jeu. Chloé Alexandrine, pour l'une de ses premières expériences à ce niveau, a marqué les esprits. Sur 100 m, elle a pris la deuxième place de sa série en 12.11 secondes (-0.8 m/s), un chrono prometteur qui la place d'ores et déjà parmi les athlètes à suivre. Elle a confirmé sur 200 m avec un temps de 25.09 secondes, terminant troisième dans des conditions également difficiles.

De son côté , Océanne Moirt a livré une prestation complète. Troisième sur 100 m en 12.24 secondes, elle s'est ensuite illustrée sur 200 m avec une deuxième place en 25.26 secondes. Une double performance qui souligne sa polyvalence et sa capacité à enchaîner les efforts, malgré une concurrence relevée.

Ce premier rendezvous sud-africain avait avant tout valeur de test. Dans une période où les athlètes locaux montent progressivement en régime en vue de leurs championnats nationaux, le niveau de compétition s'annonce particulièrement exigeant. Pour les Mauriciens, l'objectif est clair : retrouver des repères, affiner les automatismes et se confronter à une adversité capable de les pousser dans leurs retranchements.

Dans cette optique, les conditions météorologiques observées à Germiston - marquées par des vents contraires sur la majorité des courses - ajoutent un élément de lecture supplémentaire. Si les chronos peuvent sembler en deçà des standards habituels, ils doivent être interprétés avec prudence. L'essentiel, pour cette reprise, résidait ailleurs : dans les sensations, l'engagement et la capacité à retrouver le rythme de la compétition.

La suite du programme s'annonce déjà déterminante. Les athlètes mauriciens seront de nouveau en action ce mardi 7 avril à Potchefstroom, à l'occasion du meeting Hezekiel Sepeng Invitational. Un second rendez-vous qui offrira une nouvelle opportunité d'évaluation, dans un contexte qui pourrait s'avérer plus favorable en termes de conditions. À un peu plus d'un mois des Championnats d'Afrique prévus au Ghana, chaque course compte. Pour Noa Bibi et ses compatriotes, ce passage par l'Afrique du Sud s'inscrit dans une stratégie bien définie : accumuler les courses, hausser progressivement le niveau de performance et se rapprocher des standards internationaux. Les premiers signaux sont encourageants. Reste désormais à confirmer.