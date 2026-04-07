Ile Maurice: Silence après le Bureau politique, réactions attendues ce samedi

6 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le Mouvement militant mauricien (MMM) s'est réuni ce lundi 6 avril à la municipalité de Port-Louis dans le cadre de son Bureau politique (BP). La réunion, qui a duré plus de deux heures, s'est tenue dans un climat marqué par les récentes annonces concernant le positionnement de certains élus du parti.

À l'issue des discussions, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Les journalistes sur place ont pourtant attendu pendant près de deux heures pour obtenir des éclaircissements. Cette attente faisait suite à l'annonce faite samedi par Paul Bérenger, qui a indiqué qu'il siégera à l'Assemblée nationale en tant que back-bencher indépendant, tout en demeurant leader du MMM. Il sera accompagné de Joanna Bérenger et de Chetan Baboolall dans cette nouvelle configuration parlementaire.

Malgré les interrogations suscitées par cette décision, Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM et ministre de l'environnement, et Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, se sont limités à déclarer qu'une réaction officielle interviendra après l'assemblée des délégués prévue ce samedi 11 avril. Les 15 membres du parti devront se retrouver à cette occasion, une échéance qui s'annonce déterminante pour clarifier la position du MMM.

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Par ailleurs, aucun responsable n'a souhaité commenter la lettre adressée par Adrien Duval, Chief Whip de l'opposition, à la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Dans cette correspondance formelle, Adrien Duval conteste un possible bouleversement dans l'organisation de l'hémicycle dans le sillage des récentes annonces. Le silence observé à l'issue du BP laisse ainsi planer le suspense jusqu'à l'assemblée des délégués, qui devrait apporter des éléments de réponse sur l'orientation politique du MMM.

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