Sénégal: Hommage - Baaba Maal chante le colonel Arva Kane

6 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par El. M. Faye

Séquence émotion. Dans le cadre du lancement des activités de son pôle Marva Academy, Marva Group a organisé du 30 au 31 mars 2026, une session de formation internationale en sonorisation et techniques du spectacle à Dakar. A l'arrivée, quinze participants ont leur attestation.

Métiers du son, de l'audiovisuel et de l'événementiel 

15 jeunes techniciens formés par Marva Academy

Bouquet final de cette formation, une brochette d'artistes chanteurs se sont retrouvés, lors d'un after-work pour magnifier cette initiative.

A l'occasion, Baaba Maal a rendu hommage - dans une chanson- au colonel Arva Kane, épouse de Mamadou Diop, fondateur de Marva Group.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.