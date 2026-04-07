Sénégal: Hommage - Baaba Maal chante le colonel Arva Kane

Séquence émotion. Dans le cadre du lancement des activités de son pôle Marva Academy, Marva Group a organisé du 30 au 31 mars 2026, une session de formation internationale en sonorisation et techniques du spectacle à Dakar. A l'arrivée, quinze participants ont leur attestation.

Métiers du son, de l'audiovisuel et de l'événementiel

15 jeunes techniciens formés par Marva Academy

Bouquet final de cette formation, une brochette d'artistes chanteurs se sont retrouvés, lors d'un after-work pour magnifier cette initiative.

A l'occasion, Baaba Maal a rendu hommage - dans une chanson- au colonel Arva Kane, épouse de Mamadou Diop, fondateur de Marva Group.