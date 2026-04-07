Cameroun: Le pays publie une liste de seize de ses ressortissants morts transmise par la Russie

Le ministère des Relations extérieures du Cameroun a communiqué, ce 6 avril 2026, une liste de 16 personnes « de nationalité camerounaise qui exerçaient dans la zone d'opération militaire spéciale », terminologie employée par la Russie pour désigner la guerre en Ukraine. Une liste de « décès » transmise par l'ambassade russe à Yaoundé.

C'est une première : le gouvernement camerounais a confirmé le 6 avril 2026, par communiqué du ministère des Relations extérieures, le décès de seize de ses ressortissants, engagés dans des opérations militaires avec l'armée russe.

Les seize noms ont été « communiqués à la partie camerounaise par les autorités russes », annonce encore le texte qui invite les familles à se rapprocher du gouvernement.

Morts en « zone d'opération militaire spéciale »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La note verbale de l'ambassade de Russie à Yaoundé a été reçue le 5 mars 2026 au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Elle précise que la mort de ces seize ressortissants a eu lieu en « zone d'opération militaire spéciale », le terme employé par Moscou pour qualifier l'invasion de l'Ukraine lancée en février 2022.

Les seize noms ont été égrenés à la radio nationale ce lundi, à l'effet d'inviter les familles à se manifester auprès du ministère.

Une liste de six autres noms

En plus de ces seize noms, six autres sont mentionnés dans un autre communiqué, lui aussi lu à la radio, mais qui ne précise pas s'ils sont eux aussi décédés ou non.

En février dernier, une enquête du collectif d'investigations All Eyes On Wagner révélait déjà, sous le titre « Le Business du désespoir », que des centaines de combattants enrôlés dans l'armée russe entre 2023 et mi-2025 et ressortissants de 35 pays du continent, sont décédés. L'enquête indiquait alors que le Cameroun, avec 94 morts sur 335 combattants recensés, était le pays ayant payé le plus lourd tribut parmi ces contingents africains.