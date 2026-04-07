Egypte: Libération de deux militants du Mouvement du 6 avril après des années de détention

L'Égypte a décidé de libérer, lundi 6 avril, deux militants du Mouvement du 6 avril, le jour de l'anniversaire du groupe. Parmi les deux militants figure Sherif al-Rouby, membre fondateur et ancien porte-parole du mouvement pro-démocratie. Arrêté une première fois en 2016, le militant avait été libéré en 2022, puis placé en détention provisoire quelques mois plus tard.

Ces deux libérations représentent « une étape positive en matière de respect des droits et des libertés », s'est réjouit l'avocat Tarek al-Awady, en évoquant notamment Sherif Al-Rouby, figure du Mouvement du 6 Avril.

Tirant son nom d'une révolte ouvrière lancée à Mahalaa, le 6 avril 2008, ce groupe a d'abord manifesté durant le Printemps arabe, en 2011, qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak, puis s'est opposé à la politique menée, successivement par Mohamed Morsi et l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi, arrivé au pouvoir après un coup d'État, en 2013.

Détenu depuis près de dix ans, Sherif al-Rouby avait été arrêté une première fois pour diffusion de fausses informations et des faits de terrorisme. Sa libération, en 2022, après la réactivation - par le chef de l'État égyptien - de la Commission des grâces, n'aura duré que quelques semaines.

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Quatre ans plus tard, Sherif al-Rouby est libre, tout comme Nermin Hussein, militante, arrêtée en 2020, après avoir publié en ligne des critiques sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. Pour rappel, en 2014, le Mouvement du 6 avril avait été interdit par un tribunal du Caire, accusé notamment de diffamation et de collusion avec des mouvements étrangers.