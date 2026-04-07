Egypte: Libération de deux militants du Mouvement du 6 avril après des années de détention

7 Avril 2026
Radio France Internationale

L'Égypte a décidé de libérer, lundi 6 avril, deux militants du Mouvement du 6 avril, le jour de l'anniversaire du groupe. Parmi les deux militants figure Sherif al-Rouby, membre fondateur et ancien porte-parole du mouvement pro-démocratie. Arrêté une première fois en 2016, le militant avait été libéré en 2022, puis placé en détention provisoire quelques mois plus tard.

Ces deux libérations représentent « une étape positive en matière de respect des droits et des libertés », s'est réjouit l'avocat Tarek al-Awady, en évoquant notamment Sherif Al-Rouby, figure du Mouvement du 6 Avril.

Tirant son nom d'une révolte ouvrière lancée à Mahalaa, le 6 avril 2008, ce groupe a d'abord manifesté durant le Printemps arabe, en 2011, qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak, puis s'est opposé à la politique menée, successivement par Mohamed Morsi et l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi, arrivé au pouvoir après un coup d'État, en 2013.

Détenu depuis près de dix ans, Sherif al-Rouby avait été arrêté une première fois pour diffusion de fausses informations et des faits de terrorisme. Sa libération, en 2022, après la réactivation - par le chef de l'État égyptien - de la Commission des grâces, n'aura duré que quelques semaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quatre ans plus tard, Sherif al-Rouby est libre, tout comme Nermin Hussein, militante, arrêtée en 2020, après avoir publié en ligne des critiques sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. Pour rappel, en 2014, le Mouvement du 6 avril avait été interdit par un tribunal du Caire, accusé notamment de diffamation et de collusion avec des mouvements étrangers.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.