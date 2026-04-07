Ile Maurice: Steeve Curpanen recherché après une saisie de cannabis

Connu dans certaines régions du Nord pour ses activités en mer, Steeve Curpanen, ancien footballeur de 53 ans, est désormais dans le viseur des officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) Northern après une saisie présumée de cannabis à Grand-Gaube.

Il est activement recherché par une équipe spéciale de l'ADSU à la suite d'une opération menée le 1eᣴ avril. Selon les premiers éléments de l'enquête, les policiers ont découvert un sac noir contenant plusieurs récipients cylindriques renfermant des sachets en cellophane remplis d'une matière végétale suspectée d'être du cannabis. Au total, 47 sachets ont été retrouvés dans un premier récipient et 39 dans un second.

Les enquêteurs ont également saisi de la résine de cannabis, deux contenants renfermant un liquide suspecté d'être de l'huile de cannabis, ainsi qu'une seringue contenant une substance similaire. Selon eux, la drogue pourrait provenir de La Réunion et serait de qualité supérieure. Une balance électronique de poche portant des traces de matière suspecte a aussi été récupérée, ce qui laisse penser qu'elle servait à peser la drogue avant de la distribuer. Le poids brut des substances saisies atteindrait plusieurs dizaines de grammes, pour une valeur marchande estimée à environ Rs 142 000.

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Lors de l'intervention policière, le suspect aurait opposé une résistance et profité de la confusion pour prendre la fuite. Depuis, les forces de l'ordre ont lancé une traque dans plusieurs localités du Nord, notamment dans des zones côtières qu'il fréquenterait. Les autorités confirment que l'homme est considéré comme «wanted» et pourrait faire face à des accusations de «drug dealing» et de «possession of cannabis for the purpose of distribution» dès son arrestation.

En 2025, ce skipper de profession avait déjà été arrêté et traduit devant la Bail and Remand Court pour «conspiracy to import dangerous drugs» dans le cadre d'une affaire de trafic maritime présumé.