Congo-Kinshasa: Nyirangongo - 70 000 personnes accèdent à l'eau potable à grâce au projet « Eau pour les Virunga »

Au moins 70 000 personnes ont accédé, samedi 4 avril, à l'eau potable dans les groupements Kibumba et Buhumba, en territoire de Nyirangongo (Nord-Kivu).

Ce projet, financé par le Royaume des Pays-Bas, vient pallier l'absence totale de sources naturelles dans cette zone rurale située en bordure du Parc national des Virunga.

Lancé initialement en décembre 2016, le projet d'adduction d'eau potable baptisé « L'Eau pour les Virunga » (Water Virungas) a enfin abouti après une décennie marquée par les défis sécuritaires.

Les travaux, qui devaient s'achever en 2021, avaient été ralentis par l'instabilité dans la région avant d'être relancés avec succès il y a deux ans.

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Un défi technique et humain

Le succès de ce chantier repose sur une collaboration étroite entre plusieurs partenaires, dont MDF Global et, plus récemment, Virunga Énergie. Pour acheminer l'eau jusqu'à Kibumba, un véritable défi technique a été relevé :

39 kilomètres de canalisations posées depuis les sources de captage de Kamira (territoire de Rutshuru).

Construction et électrification de stations de pompage et de repompage.

Installation de 38 bornes fontaines désormais opérationnelles.

Au-delà de l'accès à une ressource vitale pour plus de 70 000 personnes, ce projet s'inscrit dans le cadre de la Collaboration transfrontalière du Grand Virunga, impliquant la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.

Selon les responsables de Virunga Énergie, l'objectif est double : améliorer la santé publique mais aussi réduire les tensions communautaires liées à la gestion des ressources naturelles partagées.

En sécurisant l'accès à l'eau, les partenaires espèrent stabiliser cette zone stratégique et renforcer la résilience des populations locales face aux crises récurrentes.