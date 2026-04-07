Congo-Kinshasa: Six miliciens de la CRP décèdent dans un combat avec les FARDC à Djugu

Six miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) ont été tués lors d'affrontements avec les Forces armées de la RDC (FARDC), dimanche 5 avril, aux alentours de Fataki, dans le territoire de Djugu (Ituri).

Les combats se sont poursuivis ce lundi matin près du site de la plaine Savo.

Selon plusieurs témoins, les habitants des villages Lodhinga, du site de Lala et de Kameke ont été réveillés par des tirs nourris d'armes lourdes et automatiques, provoquant une panique généralisée parmi la population locale et les personnes déplacées vivant dans ces zones.

Un calme précaire s'observe actuellement sur place, après que les forces loyalistes ont réussi à repousser l'attaque et à rétablir la situation.