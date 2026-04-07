Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi décide d'ériger la cite de Nkamba en Ville Sainte

Le Chef de l'Etat a officiellement annoncé l'octroi d'un statut spécial à la cité de Nkamba, qui devra être désormais élevée au rang de « Ville Sainte ».

Félix Tshisekedi a livré son intention dans son allocution, ce lundi 6 avril à Nkamba, au Kongo Central à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu.

C'est sous une pluie battante que le président de la République a fait son entrée à la Cité de Nkamba, à environs 170 KM de Kinshasa pour célébrer la journée qui symbolise le 105e anniversaire de la création de l'Eglise kimbanguiste.

Pour cette édition 2026, cette commémoration a pris une dimension historique particulière.

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Lors des cérémonies officielles à Nkamba, le Chef de l'État, a officiellement a exprimé son engagement de d'élever la cité de Nkamba, au rang de «Ville Sainte ».

« Le 6 avril est décrété journée chômée et payée en RDC. Après avoir échangé avec papa Simon, j'ai pris la une nouvelle décision. Elle est d'octroyer un statut spécial à la cité de Nkamba qui devient une ville sainte », a fait savoir Félix-Antoine Tshisekedi.

Cette décision renforce le rôle spirituel et culturel de ce lieu, souvent appelé « Nkamba Jérusalem », et reconnaît l'influence majeure du kimbanguisme dans l'identité nationale congolaise.

Au-delà de la communauté kimbanguiste, cette journée est devenue un rendez-vous pour tous les Congolais afin de Valoriser l'histoire nationale et les héros qui ont lutté pour l'indépendance, de Renforcer le patriotisme chez les jeunes générations et de Promouvoir l'unité nationale dans un contexte de défis sécuritaires et socio-politiques.

En célébrant Simon Kimbangu, la RDC réaffirme sa volonté de se réapproprier son récit historique et de placer les valeurs de liberté et de justice au coeur de son développement.