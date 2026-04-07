Afrique: Coopérative d'Habitat des Sénégalais de Mauritanie - Bouffée d'oxygène pour accéder au logement

La Coopérative d'Habitat des Sénégalais de Mauritanie (COPSEM) sera officiellement lancée le 11 avril à Nouakchott. Fruit de plusieurs années de démarches administratives, cette initiative à vocation sociale vise à offrir aux Sénégalais résidant en Mauritanie un accès flexible au logement, tout en renforçant les liens entre les deux nations.

La création de la COPSEM est l'aboutissement d'un processus entamé en janvier 2024. Après de longues démarches, la coopérative a obtenu son agrément en novembre 2025 et a ouvert un compte bancaire à la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) en février 2026. Cette reconnaissance institutionnelle marque une étape décisive, permettant désormais à la structure de mobiliser ses membres et de préparer ses projets immobiliers. La cérémonie officielle de lancement, prévue le 11 avril 2026 à Nouakchott (capitale mauritanienne), symbolise l'entrée de la coopérative dans une phase opérationnelle. La COPSEM a pour vocation de regrouper les Sénégalais vivant en Mauritanie autour d'un projet commun d'habitat, fondé sur la solidarité et l'entraide.

Vision stratégique 100 000 logements

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Le projet s'inscrit dans le cadre du programme national «100 mille logements », dont 20 % sont réservés à la diaspora, soit 20 000 logements. Les adhérents vont accéder à des terrains ou maisons clés en main, répartis dans les différentes régions selon leurs besoins et aspirations.

« L'objectif est double : faciliter l'accès à la propriété pour les Sénégalais de Mauritanie et préparer leur retour au pays dans des conditions optimales »

En mutualisant les ressources, la coopérative entend réduire les coûts, sécuriser les procédures foncières et garantir une transparence dans la gestion collective.

Un modèle de solidarité transfrontalière

La COPSEM repose sur des principes démocratiques. Outre les documents d'identités requis, chaque membre doit payer des frais d'adhésion de 25 000 FCFA et une cotisation mensuelle de 25 000 FCFA, constituant une épargne destinée à l'acquisition d'un terrain ou d'un logement. Un bureau exécutif assure la gestion administrative, la négociation avec les autorités locales et le suivi des projets. Des rapports périodiques seront présentés aux membres, ce qui va renforcer la confiance et l'engagement collectif. Cette rigueur organisationnelle permettra à la coopérative de dialoguer efficacement avec les institutions sénégalaises et mauritaniennes. Au-delà de l'aspect immobilier, la COPSEM va jouer un rôle social et diplomatique. Elle va oeuvrer à favoriser l'intégration des Sénégalais en Mauritanie, tout en consolidant les liens historiques entre les deux pays. Les échanges humains, commerciaux et culturels le long du fleuve Sénégal trouvent ici une traduction concrète dans une initiative citoyenne responsable. «Nous avons compris que seuls, nous étions vulnérables, mais qu'ensemble, nous pouvions négocier, planifier et construire durablement. », a relevé le secrétaire général de la coopérative Cheikh Diop.

Des défis à relever

Malgré ses avancées, la COPSEM doit faire face à plusieurs défis : complexité des procédures foncières, hausse des coûts des matériaux de construction et nécessité de maintenir la cohésion interne face à une demande croissante. Les responsables appellent à un accompagnement accru des autorités et des partenaires financiers pour consolider les acquis et élargir l'accès au programme.

La COPSEM envisage par ailleurs de développer des infrastructures collectives telles que des écoles, des centres de santé et des espaces communautaires. Elle souhaite également promouvoir des projets économiques connexes, renforçant ainsi l'autonomie et la résilience de ses membres. Dans un contexte où les migrations sont souvent perçues sous l'angle des difficultés, la COPSEM démontre qu'organisation, solidarité et vision à long terme peuvent transformer une communauté en un véritable acteur de développement. Plus qu'un projet immobilier, elle incarne une leçon de résilience et d'engagement citoyen, pierre après pierre, au coeur du Sahel. Le lancement officiel de la COPSEM va marquer une étape historique pour les Sénégalais de Mauritanie. En offrant une réponse collective aux défis du logement, cette initiative ouvre la voie à une intégration renforcée et à un avenir durable.