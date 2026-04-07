Ile Maurice: PNQ - Lesjongard interrogera le Premier ministre sur l'impact du conflit au Moyen-Orient

7 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressera ce mardi 7 avril une Private Notice Question (PNQ) au Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de la séance prévue à 11 h 30.

Sa question portera sur les travaux du comité interministériel mis en place pour évaluer les répercussions économiques et sociales du conflit en cours au Moyen-Orient.

Le leader de l'opposition souhaite notamment savoir combien de fois ce comité s'est réuni à ce jour, quels en ont été les résultats, et si un rapport ou des conclusions ont déjà été soumis.

Il interrogera également le Premier ministre sur les mesures envisagées pour faire face à la situation économique qui en découle, notamment en ce qui concerne les recettes attendues de la TVA et des droits d'accise sur les produits pétroliers durant cet exercice financier. Il veut aussi savoir si une baisse des taxes et des droits d'accise sur ces produits est à l'étude.

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