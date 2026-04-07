Ile Maurice: Echecs - Premier défi collectif sur l'échiquier pour les établissements du secondaire

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La Mauritius Chess Federation (MCF) organise, sous le patronage de la Swan, l'un des plus grands groupes de services financiers et n°1 de l'assurance à Maurice, le «SWAN INTER-COLLEGES CHESS CHAMPIONSHIP 2026». Cette compétition inédite par équipe se tiendra le dimanche 26 avril prochain, de 9h30 à 15 heures, au Swan Centre à Port-Louis.

Une première pour la MCF Il s'agit d'une étape majeure pour la fédération, car c'est la toute première fois qu'elle met sur pied un tournoi inter-collèges disputé par équipes. La compétition est ouverte à tous les collèges, écoles secondaires internationales et lycées de l'île. Pour cette édition de lancement, la participation est limitée à 20 établissements, soit un total de 80 joueurs (quatre par équipe), en raison de la capacité d'accueil. À ce jour, le RCC, le RCPL, le QEC, le JKC, le Lycée La Bourdonnais, le Collège du Saint-Esprit ainsi que les collèges James Burty David, Leckraj Teelock, Père Laval, de Sodnac et de Piton ont déjà confirmé leur présence.

Format et Arbitrage Le tournoi se jouera en format rapide (15 minutes de jeu plus 5 secondes d'incrément par coup) selon le système suisse pour les appariements. L'arbitrage sera assuré par une équipe de 5 ou 6 officiels sous la direction de Patrick Li Ying, qui officiera en tant que Chief Arbiter.

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Remerciements et Patronage La MCF tient à remercier le Swan Group pour son parrainage. Cette collaboration a d'abord été suggérée par Rudhir Mungra, haut cadre de la Swan et membre de la fédération, qui a identifié les nombreux bienfaits de cette discipline millénaire. La Swan a immédiatement adhéré au projet, estimant que les valeurs des échecs -- stratégie, discipline et concentration -- sont parfaitement alignées avec celles de l'institution.

Primes et Inscriptions Les trois meilleures équipes remporteront des primes de Rs 10 000, Rs 5 000 et Rs 3 000 respectivement. La clôture des inscriptions est fixée au 24 avril, ou plus tôt si le quota des 20 établissements est atteint.

Notice Importante : Les joueurs peuvent être inscrits par l'entremise de leurs collèges respectifs. Tous les participants doivent être licenciés auprès de la MCF. Les nouveaux venus peuvent obtenir une licence Junior (Rs 200) par transfert bancaire à la Mauritius Commercial Bank (compte n° 000011597372). La preuve de paiement et l'inscription doivent être envoyées par mail à [email protected].