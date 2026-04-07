Ile Maurice: Paul Bérenger - «Une place sur les 'backbenches', pas dans l'opposition»

Il avait affirmé samedi, lors d'une conférence de presse à Rose-Hill, que ses proches et lui siégeraient comme indépendants à la prochaine séance parlementaire. «Nou pou siez dan Lasanble mardi kouma indepandan. Nou pou ena enn lot rankont ar speaker lindi», avait-il déclaré.

Cependant, revirement de situation. Selon nos informations, le leader du Mouvement militant mauricien a informé la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, qu'avec les deux autres élus concernés, Joanna Bérenger et Chetan Baboolall, ils ne seront finalement pas présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui. D'après une source proche de l'Assemblée, la Clerk a été informée qu'aucun changement ne sera apporté au seating arrangement pour cette semaine.

Pour rappel, dès le jeudi 2 avril, Paul Bérenger avait eu des échanges avec la speaker. Le lendemain, Joanna Bérenger et Chetan Baboolall s'étaient rendus à l'Assemblée pour évoquer leur intention quant à leur position dans l'hémicycle. La speaker attendait alors une lettre officielle de Paul Bérenger afin de confirmer leur présence et leur statut. Or, selon nos informations, aucun courrier formel n'aurait été soumis. À la place, il aurait été indiqué qu'ils ne seraient pas présents.

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Selon une autre source proche de l'entourage des Bérenger, l'ancien Deputy Prime Minister adopterait désormais une posture attentiste. Il préférerait attendre l'issue de l'Assemblée des délégués prévue ce samedi 11 avril avant de prendre une décision définitive.

Contacté dans la matinée pour confirmer sa présence ou son absence, notamment après une publication d'Adrien Duval sur Facebook évoquant une absence, Paul Bérenger n'a pas donné de réponse claire. «Si j'ai quelque chose à dire, je ne passerais pas par Adrien Duval», a-t-il déclaré.

Dans une lettre adressée à la speaker dans l'après-midi, le leader mauve a tenu à clarifier sa position, tout en annonçant qu'il ne sera pas présent à la séance parlementaire, de même que Joanna Bérenger et Chetan Baboolall. Dans cette correspondance, Paul Bérenger répond directement aux préoccupations soulevées par l'Opposition Whip, Adrien Duval, concernant les arrangements de sièges. Il insiste d'emblée sur un point qu'il juge fondamental : ni lui ni ses deux collègues n'ont quitté le Mouvement militant mauricien (MMM). Ils demeurent, selon ses termes, «en pleine qualité de membres» du parti, rejetant ainsi toute interprétation laissant entendre une rupture avec la majorité gouvernementale.

Le leader du MMM précise également qu'il n'a jamais été question pour eux de siéger sur les bancs de l'opposition. Leur intention, explique-t-il, était plutôt de s'installer sur les bancs arrière du côté gouvernemental, une pratique qu'il estime conforme aux usages parlementaires. Selon lui, ces sièges permettent historiquement d'accueillir des membres dont la position politique nécessite une certaine distance par rapport au frontbench.

Paul Bérenger souligne en outre le caractère provisoire de cette démarche. Il affirme que le MMM n'a pas encore arrêté une position définitive quant à sa participation au gouvernement. Dans ce contexte, toute décision irréversible serait, selon lui, prématurée. Il présente ainsi ce repositionnement comme une «posture de retenue» reflétant une phase de transition politique.

S'adressant également au rôle du Whip de l'opposition, il estime que ce dernier n'est pas habilité à se prononcer sur les arrangements de sièges les concernant, ceux-ci relevant du champ de la majorité. Enfin, tout en réaffirmant que leur demande est conforme à la Constitution et aux pratiques parlementaires, Paul Bérenger indique que, afin d'éviter toute situation délicate et dans l'attente de développements politiques imminents, ils ne seront pas présents à l'Assemblée nationale.