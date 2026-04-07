Ile Maurice: Patrick Merven démissionne de son poste de commissaire de courses

L'ancien entraîneur Patrick Merven, devenu commissaire de courses la saison dernière, ne siégera pas au sein du board des Racing Stewards cette saison. Il a en effet soumis sa démission hier, lundi 6 avril.

Patrick Merven n'aura finalement passé qu'une seule saison en tant que commissaire de courses pour le compte de la Horse Racing Integrity Division (HRID).

Son départ ne devrait toutefois pas poser de problème à la HRID, dans la mesure où cette instance a procédé, en début d'année, à l'embauche d'un commissaire étranger en la personne de Mark Blackman.

Nos tentatives d'entrer en contact avec Patrick Merven sont restées vaines.