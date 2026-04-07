Congo-Kinshasa: L'Église Kimbanguiste de l'Ituri appelle les groupes armés à s'inspirer du combat pacifique de Simon Kimbangu

À l'occasion de la commémoration de la journée dédiée au prophète Simon Kimbangu ce 6 avril, les leaders religieux de Bunia ont lancé un appel à la paix. Ils invitent la population de l'Ituri, et particulièrement les membres des groupes armés, à abandonner la violence pour suivre l'exemple de lutte non-violente de cette figure emblématique de la conscience africaine.

Isidore Kivukama, responsable de l'Église Kimbanguiste à Bunia, rappelle que la journée du 6 avril marque le début du ministère messianique de Simon Kimbangu, un combat spirituel et politique mené sans effusion de sang contre la colonisation. Il précise que ce modèle de résistance pacifique doit aujourd'hui servir de boussole aux « fils et filles de l'Ituri » pour mettre fin aux cycles de violences qui endeuillent la province.

« Le sang a assez coulé »

Dans son message, le responsable religieux a rappelé les sacrifices consentis par les pères de l'indépendance et les leaders spirituels pour la liberté du peuple congolais. Il juge inacceptable que l'Ituri, une région richement dotée par la nature, continue de subir des supplices fratricides.

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« Le sang a coulé pour la liberté du Congo. Comment les Ituriens peuvent-ils continuer à subir de tels supplices ? Nous appelons les enfants de l'Ituri à considérer la souffrance de Simon Kimbangu, de Lumumba et de Kasavubu pour restaurer la paix », a-t-il déclaré au micro de Radio Okapi.

Un appel à l'unité face aux menaces extérieures

Isidore Kivukama a également insisté sur la nécessité de la cohésion nationale face aux agressions étrangères. Selon lui, il est regrettable que des divisions internes et la haine soient entretenues alors que le pays fait face à des ennemis extérieurs.

L'interpellation est claire : les acteurs de l'instabilité sont invités à « ruminer la paix » et à cesser de faire couler le sang des innocents. Plusieurs activités ont été organisées au siège de l'église à Bunia pour honorer la mémoire du prophète et porter ce message de réconciliation.