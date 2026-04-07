L'Ambassade de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique a accueilli, le samedi 4 avril 2026, la cérémonie officielle de remise des prix de la première édition du concours de dessin intitulé « Je dessine ma Côte d'Ivoire ». L'événement s'est déroulé en présence de Son Excellence Monsieur Ibrahima Touré, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis, du président de l'Union fraternelle des Ivoiriens (UFI) de la région Washington D.C., Maryland et Virginie, ainsi que de nombreux membres de la diaspora ivoirienne.

Initiée dans le cadre des activités culturelles et éducatives de la mission diplomatique, cette première édition, lancée le 9 novembre 2025, a suscité un engouement remarquable. Face à l'enthousiasme manifesté par les participants et leurs familles, la date limite de soumission des oeuvres a dû être prorogée.

Une célébration de la créativité et de l'attachement aux racines

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Placée sous le signe de la créativité et du lien profond à la terre natale, cette cérémonie a mis en lumière le talent artistique des jeunes participants. À travers leurs oeuvres, ces derniers ont exprimé, avec sensibilité et imagination, des thématiques essentielles telles que la paix, la cohésion nationale, la préservation de l'environnement, la richesse culturelle et l'attractivité touristique de la Côte d'Ivoire.

Dans son allocution, l'ambassadeur a salué la mobilisation exemplaire des enfants et de leurs familles, soulignant que cette initiative constitue un véritable trait d'union entre la Côte d'Ivoire et sa diaspora, en particulier sa jeunesse, dépositaire des espoirs de la Nation. Il a, en outre, réaffirmé l'engagement de la mission diplomatique à promouvoir des actions favorisant l'enracinement culturel et le sentiment d'appartenance des jeunes Ivoiriens établis à l'étranger.

La cérémonie s'est tenue dans une atmosphère à la fois conviviale et empreinte de solennité, témoignant de la vitalité de la communauté ivoirienne. Le président de l'UFI a, pour sa part, salué une initiative exemplaire, de nature à renforcer les liens intergénérationnels au sein de la diaspora.

Des talents distingués et encouragés

Au terme d'un processus de sélection rigoureux, assuré par un jury composé de personnalités issues des milieux diplomatique, artistique et de la communication, les meilleures oeuvres ont été récompensées dans trois catégories d'âge : 5 à 7 ans, 8 à 11 ans et 12 à 15 ans.

Les lauréats ont reçu des distinctions honorifiques accompagnées de récompenses financières pouvant atteindre 1 000 dollars américains pour les premiers prix, illustrant l'importance accordée à la promotion de l'excellence et du mérite.

Des mentions spéciales ont également été décernées afin de saluer l'originalité et la qualité exceptionnelle de certaines créations.

Une initiative à forte portée culturelle et identitaire

Au-delà de sa dimension compétitive, ce concours s'affirme comme un levier de sensibilisation aux valeurs fondamentales de la société ivoirienne, tout en encourageant l'expression artistique des plus jeunes.

Par cette initiative, la mission diplomatique réaffirme pleinement son rôle de vecteur de rayonnement culturel et de cohésion nationale, contribuant ainsi à consolider durablement les liens entre la Côte d'Ivoire et ses ressortissants établis à l'étranger.

Sercom Ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis