Cote d'Ivoire: Pâques à la Basilique de Yamoussoukro - Les chrétiens renforcent leur foi

La Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a vibré au rythme du pèlerinage de la résurrection qui se tenait du 1eᣴ au 6 avril 2026 pendant la semaine sainte de Pâques. Pour cette 3e édition placée sous le thème « Père pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu'ils font » (Luc 23,34), cet événement a rassemblé des milliers de fidèles venus de divers horizons pour la prière, le recueillement, la communion. Mieux pour le renforcer leur foi.

Dès l'ouverture, de cette activité qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la foi chrétienne et de promotion des valeurs de paix, le recteur de la Basilique, le père Geoffroy Kouadio Koukou a invité les pèlerins à entrer dans une démarche de conversion intérieure et de pardon. Ce, en écho au message central de la passion du Christ.

Durant ces six jours, plusieurs activités étaient au menu. Notons, les enseignements spirituels, prières communautaires, méditations, processions mariales... Au-delà de sa dimension religieuse, le pèlerinage incarne une réalité plus profonde : celle de la marche de l'homme vers Dieu.

Organisé par l' « Association notre Dame de salut » en collaboration avec Massabielle group, cette activité encadrée par la Direction générale des cultes été une réussite.

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M. Kouyaté Zoumana, directeur général adjoint de la Dgc a salué la symbiose spirituelle qui ne cesse de renforcer la cohésion sociale. À l'entendre, l'un des objectifs majeurs de sa structure est d'emmener chaque communauté religieuse à apporter une contribution réelle et importante dans le renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire.

Au dire de M. Adou Assalé, président du comité d'organisation, l'édition 2025, avait enregistré 1500 pèlerins. En 2026, le Pèlerinage de la résurrection confirme son ancrage dans le paysage spirituel ivoirien, s'imposant comme un moment privilégié de foi, de rassemblement et d'espérance pour toute une nation.