Tunisie: Kaïs Saïed - 'L'investissement dépend d'un État social stable'

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné lundi que le développement de l'investissement dépend d'un État social stable, fondé sur la justice et la protection des droits des citoyens.

Il s'exprimait lors de la commémoration du 26e anniversaire de la disparition du leader Habib Bourguiba, au mausolée de la famille Bourguiba à Monastir. Lors d'un point de presse, le chef de l'État a insisté sur l'urgence de publier les textes d'application relatifs à l'augmentation des salaires, conformément à la loi de finances, précisant que des projets sont en cours pour mobiliser les financements nécessaires afin d'alléger le coût de la vie, renforcer le pouvoir d'achat des Tunisiens et garantir leur droit à une vie digne.

Le président a insisté sur le fait que l'adoption de textes juridiques ne suffit pas et que leur impact concret sur le quotidien des citoyens est essentiel, notamment dans un contexte où plusieurs services publics, tels que la santé, l'éducation et le transport, connaissent une dégradation importante. Il a également affirmé que les citoyens doivent sentir que leurs droits sont protégés et que les efforts se poursuivent pour lutter contre les réseaux de monopole et toute tentative de nuire aux citoyens.

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Il a rappelé que le dossier de l'assainissement reste en suspens depuis 2010, sans résultats probants. Le président a qualifié l'héritage de "lourd" en raison de l'infiltration de pratiques destructrices au sein de certaines institutions et administrations. Il a assuré que l'État s'engage dans une nouvelle phase de construction d'une "nouvelle Tunisie", appliquant les lois avec justice et équité.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a souligné que la Tunisie dispose de ressources et de compétences nationales lui permettant de réaliser son développement en s'appuyant sur elle-même, précisant qu'aucune entreprise publique ne sera cédée malgré les difficultés rencontrées et les tentatives passées de privatisation, notamment du stade d'El Menzah et de la Pharmacie centrale. Il a ajouté que la préparation des jeunes à assumer des responsabilités futures reste une priorité et que l'État poursuivra ses efforts pour récupérer les fonds détournés et révéler toute la vérité au peuple tunisien.

Sur le plan environnemental, le chef de l'État a annoncé la poursuite des efforts pour traiter les problématiques du golfe de Monastir, malgré certains retards, tout en garantissant leur rattrapage. Concernant les évolutions internationales, notamment au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, il a indiqué que des mesures de précaution ont été prises pour faire face aux défis, en particulier dans le domaine énergétique. Sur le plan social, le président a insisté sur l'adoption d'une approche nationale globale pour lutter contre la violence et la drogue, considérées comme des menaces à la cohésion sociale.

Il a rappelé le rôle attendu du Conseil supérieur de l'éducation et des médias dans la sensibilisation des jeunes. Il a conclu en affirmant que la Tunisie est capable de surmonter les défis et de réaliser les aspirations de son peuple, dans le cadre d'un État social juste garantissant la dignité et les droits de tous les citoyens.