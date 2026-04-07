Tunisie: La Poste Tunisienne au coeur d'un projet international d'inclusion financière

Le projet « Reverse Linkage », une initiative de coopération technique visant à transférer et à valoriser l'expertise de la Poste Tunisienne au profit de la Poste de Djibouti, a été lancé le 1er avril 2026, lors d'une réunion virtuelle tenue entre les responsables des deux institutions.

D'après l'Agence Tunisienne de Coopération Technique, le projet porte sur le développement d'une plateforme de services financiers électroniques accessible via la téléphonie mobile. D'une durée de 18 mois, ce projet est financé conjointement par la Tunisie, la Banque Islamique de Développement, la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et la Poste de Djibouti.

L'Agence a ajouté que ce projet illustre la pertinence des partenariats Sud-Sud, en valorisant l'échange d'expertises entre pays du Sud. Il engage les parties prenantes à soutenir le développement durable, à promouvoir l'innovation et à renforcer les capacités financières, contribuant ainsi à la croissance économique et sociale des pays partenaires.

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La mise en place de cette plateforme contribuera à renforcer l'inclusion financière à Djibouti, tout en stimulant le dynamisme économique et social du pays. La réunion de lancement de ce projet s'est tenue en présence du Directeur Général de l'Agence Tunisienne de Coopération Technique, Mohamed Blidi, du Directeur de la Division du Partenariat à Flux Inversé à la Banque Islamique de Développement, Moncef Soudani, du Président-Directeur Général de la Poste Tunisienne, Marouen Ben Slimane ainsi que d'un représentant de la Poste de Djibouti.