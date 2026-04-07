Tunisie: Natation/Regard objectif sur le potentiel de Ben Abbes - Il faut se fixer des objectifs

Aux championnats de France universitaires de natation en bassin de 25 m, le jeune Mohamed Yassine Ben Abbes s'en est bien tiré.

Ben Abbes a donné la preuve formelle qu'il est sur la bonne voie et que sa préparation suit une courbe ascendante. Ce qui est nouveau, c'est de mettre la main sur un nageur qui possède une large marge de progression, dans des épreuves autres que celles où ses aînés dominent à un niveau très élevé. Il a remporté la médaille d'argent au 100 m dos en 54"83, frôlant son propre record national (54"30). Pour se fixer sur la valeur d'une performance, il faudrait la comparer avec celles des adversaires potentiels que ce jeune aura l'occasion de rencontrer.

Le record d'Algérie du 100 m dos masculin (bassin de 50 m) est détenu par Abdellah Ardjoune avec un temps de 55"39. Le record italien du 100 m dos est détenu par Thomas Ceccon en 51"60. Le record de France du 100 mètres dos (bassin de 50 m) est détenu par Yohann Ndoye Brouard en 51"92. Le record d'Égypte du 100 m dos (grand bassin) est de 54"67. Le record d'Espagne du 100 m dos en grand bassin (50 m) est détenu par Aschwin Wildeboer Faber avec un temps de 53"12. Ce nageur a nagé plus vite en 2009 (52"38) lors de championnats nationaux, mais le record Fina reste celui de Belgrade.

Précédent record amélioré en 100 m nage libre

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Au 100 m nage libre en bassin de 25 m, Mohamed Yassine Ben Abbes a décroché la cinquième place à une seconde et demie du vainqueur, avec un chrono de 50"25. Il améliore ainsi son précédent record personnel sur cette distance (50"46) réalisée en championnats de Tunisie en décembre 2025, (bassin d'El Menzah) et son précédent record (55"57) réalisé en novembre 2024. Au terme de cette apparition, il faut faire la part des choses.

Nous avons aligné les meilleurs temps de ceux qui seront ses principaux adversaires tout en sachant que le record de Tunisie du 100 m nage libre masculin (en grand bassin de 50 m) est détenu par Oussama Mellouli avec un temps de 49"55. Le record de France du 100 m nage libre masculin (bassin de 50 m) est détenu par Alain Bernard en 46"94, établi le 23 avril 2009 à Montpellier. En 2025, Maxime Grousset a établi la meilleure performance française de l'année sur 100 m nage libre en 47"50.

Le record d'Italie du 100 m nage libre (bassin de 50 m) est détenu par Alessandro Miressi avec un temps de 47"45. Le record d'Espagne du 100 m nage libre (grand bassin) est détenu par Sergio de Celis Montalbán avec un temps de 48"53, établi le 19 juin 2024. La meilleure performance espagnole sur 100 m nage libre est détenue par Luca Hoek Le Guenedal, en 48"04, établie le 30 juillet 2025. Le record d'Algérie du 100 m nage libre (grand bassin) est détenu par Oussama Sahnoune avec un temps de 48"27, réalisé en 2018.

Le record d'Égypte du 100 m nage libre en grand bassin (50 m) est détenu par Ali Khalafalla avec un temps de 49"33. Yassine Ben Abbes a été plus convaincant sur le 200 mètres nage libre en dominant des nageurs universitaires de haut niveau. En réalisant un excellent chrono de 1'48"90, il a prouvé qu'il a progressé tant sur le plan physique que mental. La comparaison de son temps avec ses futurs adversaires potentiels souffle une possible spécialisation sur cette distance. Le record de Tunisie du 200 m nage libre masculin (grand bassin) est détenu par Oussama Mellouli avec un temps de 1'46"44, établi le 26 juillet 2009 à Rome.

Tout en notant que Rami Rahmouni a établi un record national des 15 ans en 1'49"39 en décembre 2023. Le record de France du 200 m nage libre en grand bassin (50 m) est détenu par Yannick Agnel en 1'43"14. Le record d'Italie du 200 mètres nage libre (grand bassin) est de 1'45"15, établi par Filippo Magnini. Le record d'Espagne du 200 m nage libre (bassin de 50 m) est détenu par César Castro avec un temps de 1'46"46. Le record d'Algérie du 200 m nage libre masculin est détenu par Benzidoun Farès (du CR Belouizdad) avec un temps de 1'47"23.

Un certain nombre de nageurs, qui détiennent ces records ou meilleures performances, risquent de ne pas être là pour fin de carrière ou pour des choix techniques, mais la concurrence est difficile et notre jeune nageur se doit de choisir un objectif en accord avec son entraîneur. Ils choisiront certainement l'épreuve où il a le plus de chance de se classer le plus honorablement possible. Tout en reconnaissant qu'en l'absence de la liste des participants (il est trop tôt), il est difficile d'émettre n'importe quel pronostic.

En effet, rien n'empêche nos ténors de disputer des épreuves autres que leurs spécialités pour soigner le classement général de la Tunisie à ces Jeux.