Tunisie: Impact économique du non traitement des déchets - Un coût silencieux qui pèse sur la croissance et les finances publiques

En Tunisie, les déchets s'accumulent... silencieusement. Derrière chaque sac non trié se cache pourtant une richesse ignorée, des matières premières perdues et des opportunités économiques qui s'évaporent.

À l'heure où les coûts de gestion explosent et où les finances publiques se resserrent, le tri des ordures ne relève plus du simple geste citoyen : il devient un enjeu stratégique, capable de transformer un fardeau quotidien en véritable levier de croissance.

En Tunisie, le tri des ordures reste un angle mort de la politique environnementale, alors même qu'il représente une manne économique considérable. Dans un contexte où les finances publiques sont sous pression et où la gestion des déchets coûte chaque année des centaines de millions de dinars, l'absence d'un système de tri structuré ne relève plus seulement d'un enjeu écologique : elle traduit une inefficacité économique qui prive le pays de ressources réelles.

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Chez nous, la gestion des déchets municipaux repose encore largement sur la collecte mixte et l'enfouissement. D'où, une grande partie des déchets recyclables comme le plastique, le papier, le verre ou encore les métaux, est perdue dans des décharges contrôlées ou parfois anarchiques. Selon diverses estimations issues du secteur environnemental, moins de 5 % des déchets ménagers sont effectivement recyclés, contre des taux dépassant 30 à 50 % dans plusieurs pays européens. Cette différence illustre un manque à gagner économique majeur.

Le tri à la source, c'est primordial !

Car les déchets ne sont pas uniquement un fardeau. Dans de nombreux pays, ils sont devenus une ressource. En Allemagne, par exemple, le secteur du recyclage contribue à une économie circulaire bien structurée, générant des milliards d'euros de chiffre d'affaires et des milliers d'emplois directs.

Le tri à la source y est obligatoire et s'inscrit dans une logique de responsabilité partagée entre citoyens, entreprises et collectivités. Cela entraîne une réduction significative des coûts d'enfouissement et une valorisation maximale des matières premières secondaires. À l'inverse, en Tunisie, l'absence de tri à la source engendre des coûts supplémentaires.

Le transport de déchets non triés augmente les dépenses logistiques, tandis que les centres de traitement doivent faire face à des volumes hétérogènes, moins faciles à valoriser. Le coût moyen de gestion d'une tonne de déchets urbains est ainsi alourdi par l'inefficience du système. À l'échelle nationale, cela représente une charge importante pour les collectivités locales, déjà contraintes par des budgets limités.

Mais le manque de tri ne se limite pas à un problème de coût. Il constitue aussi une perte d'opportunités économiques. Le recyclage crée de la valeur ajoutée à plusieurs niveaux : transformation industrielle, création de matières premières secondaires, développement de filières locales et génération d'emplois. Dans des pays comme la France ou la Suède, le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets est intégré dans une stratégie économique globale, soutenue par des incitations fiscales, des réglementations strictes et des investissements publics et privés.

Des initiatives pilotes insuffisantes

En Tunisie, plusieurs initiatives pilotes existent, notamment dans certaines municipalités ou à travers des projets associatifs et privés. Toutefois, ces efforts restent fragmentés et manquent de coordination nationale. L'absence d'un cadre incitatif clair, combinée à un déficit de sensibilisation des citoyens, limite l'impact de ces initiatives. Le tri à la source, pourtant simple dans son principe, ne peut fonctionner sans une infrastructure adaptée, une logistique efficace et une adhésion sociale.

Sur le plan économique, l'enjeu est également lié à la dépendance aux importations de matières premières. Une meilleure valorisation des déchets permettrait de substituer une partie de ces importations par des ressources locales recyclées. Le plastique recyclé, par exemple, peut être réinjecté dans l'industrie manufacturière, réduisant ainsi la facture d'importation tout en renforçant la souveraineté industrielle.

De même, le papier recyclé peut alimenter les industries locales de transformation, limitant la pression sur les ressources forestières importées. Il existe également un potentiel d'innovation. Le développement de start-ups spécialisées dans la gestion intelligente des déchets, l'introduction de technologies de tri automatisé, ou encore l'utilisation de solutions numériques pour optimiser la collecte, représentent des opportunités économiques non négligeables. Dans plusieurs économies émergentes, ces secteurs attirent désormais des investissements privés, attirés par la rentabilité croissante du recyclage.

Cependant, pour que ce potentiel se concrétise, une réforme structurelle est nécessaire. Elle passe par l'instauration progressive du tri à la source, accompagnée d'un cadre réglementaire incitatif, voire contraignant. Selon les spécialistes, les mécanismes tels que la responsabilité élargie des producteurs, les taxes sur les déchets non triés ou encore les subventions au recyclage pourraient encourager les comportements vertueux.

Alléger les finances publiques

L'expérience internationale montre que la transition vers une économie circulaire ne se fait pas uniquement par la contrainte, mais aussi par la pédagogie et l'accompagnement. En Allemagne, par exemple, le succès du tri repose autant sur la réglementation que sur une culture citoyenne du recyclage, construite sur plusieurs décennies.

En Suède, moins de 1 % des déchets ménagers finissent en décharge, le reste étant recyclé ou valorisé énergétiquement, ce qui témoigne d'un système mature et économiquement optimisé. En Tunisie, le défi est donc double. D'abord, il s'agit de rattraper un retard structurel, ensuite intégrer les principes d'une économie circulaire adaptée au contexte local.

Cela implique une vision à long terme, où le déchet n'est plus perçu comme une contrainte mais comme un actif économique. Une telle transformation pourrait non seulement alléger les finances publiques, mais aussi stimuler l'emploi, renforcer l'industrie locale et améliorer la résilience économique du pays. Au final, la question du tri des ordures dépasse largement le cadre environnemental.

Elle s'inscrit dans une logique économique globale où chaque tonne de déchets non triée représente une opportunité manquée. Pour la Tunisie, relever ce défi revient à transformer un coût en ressource, une contrainte en levier de croissance, et un problème quotidien en véritable projet de développement.