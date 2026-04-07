Tunisie: ARP - Renforcement des relations parlementaires entre le pays et la Serbie

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a souligné, lors d'une rencontre, lundi, au Palais de Bardo avec l'ambassadrice de la Serbie en Tunisie, Dijana Ivancic, la nécessité de promouvoir les relations parlementaires entre les deux pays et de renforcer la coopération conjointe, notamment dans les domaines économique, commercial et culturel et l'échange d'expertises dans divers domaines.

Cité dans un communiqué du parlement, Brahim Bouderbala a annoncé la création d'un groupe d'amitié Tunisie-Serbie afin de servir de cadre au développement des relations entre les parlementaires des deux pays, à travers l'échange des visites et les rencontres directes.Il a, dans ce sens, exprimé son souhait de voir une délégation du parlement serbe se rendre en Tunisie au cours de la prochaine période, ajoute la même source.

Bouderbala a mis, en outre, l'accent sur l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties, notamment dans les domaines économique, commercial et culturel. Il s'agit, aussi, de développer l'échange d'expertises dans divers domaines, a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'ambassadrice de Serbie en Tunisie, Dijana Ivancic, a rappelé la solidité des relations entre les deux pays, soulignant la volonté de la Serbie de développer davantage la coopération avec la Tunisie. Les deux pays célèbrent, cette année, le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

L'ambassadrice a, également, mis en exergue l'importance de la coopération parlementaire, relevant le groupe d'amitié Serbie-Tunisie au parlement serbe est l'un des plus larges groupes d'amitié du parlement serbe. Il est présidé par le vice-président de l'Assemblée nationale de Serbie.

Dijana Ivancic a évoqué aussi les préparatifs du parlement serbe pour accueillir « La Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP) », qui se tiendra à Belgrade les 2 et 3 juin 2026. Ce rendez-vous sera une occasion de discuter et d'échanger les points de vue sur le rôle et la participation des femmes dans la vie politique et d'examiner les plans d'action pour atteindre l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, a indiqué la même source.

L'ambassadrice a exprimé, à cet égard, son espoir de voir la Tunisie participer aux travaux de cette conférence, compte tenu de la place importante occupée par la femme tunisienne, et des progrès et du développement que celle-ci a atteint dans tous les domaines, faisant de l'expérience tunisienne dans ce domaine un modèle à suivre.

Brahim Bouderbala a insisté sur l'engagement constant de la Tunisie à promouvoir la place des femmes et leur participation à la vie politique et parlementaire. Cette rencontre s'est tenue en présence de l'assesseur chargé des relations extérieures et des Tunisiens à l'étranger, Fakhri Abdelkhalek.