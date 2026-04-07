Tunisie: Pour un pays bien nouveau - Combat ininterrompu et sans répit contre la pollution, la corruption et la hausse des prix

Sous la supervision directe et le suivi rigoureux du Chef de l'État, Kaïs Saïed, les unités de sécurité, en coordination avec les services de contrôle économique, ont mené des opérations d'envergure. Ces interventions ciblées ont porté sur les points névralgiques de l'approvisionnement, notamment les marchés de gros et les entrepôts frigorifiques, avec pour objectif impératif la réinjection immédiate des marchandises dans les circuits de distribution réguliers.

Ces campagnes s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte sans merci contre la spéculation sauvage. Elles visent à garantir la disponibilité permanente des produits de base et à préserver le pouvoir d'achat du citoyen tunisien face aux pratiques monopolistiques. Rappelons que le Chef de l'État a réitéré que la sécurité alimentaire de la nation est une « ligne rouge ».

Il a appelé à une vigilance de chaque instant et à une action continue, de jour comme de nuit, pour assurer que chaque Tunisien puisse acquérir les produits de consommation à des prix justes et raisonnables, conformément à la loi et aux exigences de la justice sociale. C'est aussi dans le même ordre de priorités que figurent les campagnes de propreté qui ont été lancées à travers la Tunisie.

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Pour asseoir une véritable dynamique en vue de remédier aux défaillances pour réussir une action positive, les initiatives ne cessent de voir le jour, plus précisément grâce aux mesures prises par le Président de la République en personne qui ne rate aucune opportunité pour appeler à l'exécution des travaux de propreté tout en insistant sur l'impératif de punir les auteurs des incivilités.

Ainsi, les interventions du Chef de l'Etat sont régulières en insistant, plus particulièrement, sur la nécessité d'opter pour un travail continu en martelant expressément "jour et nuit sans interruption", lors de la dernière rencontre ayant eu lieu avec le ministre de l'Intérieur, consacrée à la situation de la propreté publique et les opérations de collecte à travers le pays.

Il n'est pas normal que les ramassages soient menés de manière ponctuelle ou lors de simples campagnes conjoncturelles d'un ou de deux jours entraînant, de nouveau, une accumulation des déchets, d'où les plaintes répétitives des citoyens face à ce phénomène dû à des problèmes d'ordre structurel.

C'est dire qu'il faut surmonter les difficultés en question par les autorités compétentes qui continuent de suivre le modèle basé sur le principe de l'enfouissement au lieu de procéder au recyclage et à la valorisation surtout que, selon les derniers chiffres, le pays produit, annuellement, plus de trois millions tonnes de déchets ménagers, soit près d'un kilogramme par habitant et par jour.

C'est dans cet esprit de vision prospective que le Président Kaïs Saïed appelle à une gestion joignant l'utile à l'agréable, à savoir la transformation des déchets en sources d'énergie tout en mettant l'accent sur la valorisation desdits déchets ménagers pour produire de l'énergie dans le cadre d'une transition écologique et une gestion durable via une transformation des décharges en opportunités de biogaz et d'emplois verts.

Et tout en rejetant les prétextes de soi-disant manque d'équipements et autres matériels, le Chef de l'Etat met en relief l'implication des citoyens dans les actions d'intérêt public saluant les initiatives spontanées de nombreux Tunisiens en faveur de la propreté, malgré des tentatives de découragement, prouvant leur conviction de mettre la main à la pâte, comme on dit, dès qu'ils se sentent en tant que copropriétaires de l'espace public.

Reste que, derrière l'injonction à une mobilisation permanente, la gestion des déchets en Tunisie demeure un challenge à relever sur le long terme au vu de l'insuffisance des infrastructures, des contraintes budgétaires et de l'absence de solutions durables à grande échelle, d'où l'importance du tournant que pourrait constituer le passage d'une logique de campagne à une gestion continue qui apparaît comme un tournant qu'il faut concrétiser.

En définitive, le Président de la République vient de donner le la à une action à inscrire dans la durée destinée à endiguer l'accumulation des déchets à travers le pays, tout en mettant en valeur l'esprit citoyen et civique dont ont fait montre les Tunisiens dans toutes les régions du pays sans perdre de vue que les différents responsables concernés à toutes les échelles sont mis dans l'obligation impérieuse de fournir le rendement adéquat en faveur d'un environnement sain et d'une propreté sans faille du pays.