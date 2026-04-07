Cameroun: Rev. Paul Zang - Nos 11 ans de célébration de la CDG sont placés sous signe de la grâce et bénédiction

Cette grâce et cette bénédiction a été manifeste à travers l'ensemble des témoignages poignants des ouvriers de la chapelle de la grâce mimboman maetur dévoilé à l'assistance ce 5 avril 2026 , jour de commémoration de la Pâques de Jésus Christ, et jour anniversaire.

La Pâques de Jésus Christ pour les 11 ans de cette commission a été marqué par des témoignages fort prêt d'une heure de temps : guérison d'un cancer du col de l'utérus, cancer du sang, guérison d'un enfant de moins d'un mois atteint d'une tumeur du cerveau , délivrance d'une ancienne d'église dont le beau père était dans la rose croix. Ces différents témoignages recensés démontre combien le royaume des ténèbres est dépouillé de ses âmes captifs , mais également de la puissance du Dieu Très Haut .

Il faut préciser que , la commission chapelle de la grâce a été mise en place pour guérir , sauver les âmes et apporter la joie à plusieurs personnes . L'orateur du jour le Rev. Paul ZANG ça fait 21 ans que nous faisons cet oeuvre , je suis convaincu que le seigneur a fait spirituellement physiquement, et financièrement pour chacun de nous en ces 11 années .

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Outre ces témoignages, il est 12h 26, lorsque l'homme de Dieu , prenant la parole , au cours de sa prédication en ce jour anniversaire et jour de Pâques redéfini de manière simple et claire la fête de Pâques considéré par les chrétiens de part l'observation qui en découle comme un moment où l'on "se partage un morceau de porc " mais cette célébration pour l'homme de Dieu est considérée comme la pâques de Jésus Christ, l'étoile qui a brillé dans la parole , Jésus Christ n'étais pas quelq'un de normal de part sa venue sur cette terre, il avait pour mission précise de délivrer et guérir.

De ce fait , tout enfant de Dieu, née de nouveau qui célèbre la pâques devrait se poser au préalable la question celle de savoir s'il manifeste les fruits de l'esprit. L'église doit recevoir la semence de l'esprit qui passe par ses fruits qui sont: l'amour, la joie, la paix , la patience , la bonté etc..l'étoile Jésus Christ a brillé sur la terre pour nous donner l'amour , qu'on soit marié ou pas ; avec visa ou pas on doit rester dans la joie, car la pâques nous dit ce matin souligne l'orateur d'être toujours joyeux ; Il va plus en profondeur en révélant que les chrétiens parlent de Jésus Christ,sans toute fois le manifester et expérimenter .

À ce niveau l'homme de Dieu, également coach de vie a utilisé un exemple précis lorsqu'un jeune chercheur d'emploi s'en va déposé son dossier , il doit intégrer Christ, tout en lui confiant cette part de responsabilité, au-delà des lettres de recommandations, soutien d'un proche, on doit pas oublier que la vrai personne qui ne nous décevra pas "c'est Jésus Christ, qui est la Base".En somme pour le Rev. Paul ZANG aujourd'hui c'est la pâque d'expérimenter Jésus Christ, ce n'est pas la pâques de manger le porc.

Néanmoins, avant de clôturer ce culte anniversaire , couronné par la Pâques de Jésus Christ ; ayant évoqué l'étoile qui est Jésus Christ au cours de sa prédication il en a profité pour présenter de manière exclusive la sortie littéraire des Tomes 1 et 2 de sa dernière parution intitulée :«les sept batailles autour d'une étoile».

Le Tome 1 : les batailles autour d'une étoile en 8 chapitres , il développe les différentes batailles liées à l'éducation, l'instruction, fréquentation, opposition, intronisation.

Dans le Tome 2 : par contre « cas pratique » en 13 chapitres ,il prend les exemples concrets des serviteurs et apôtres qui ont servis d'exemple : Jésus Christ, Abraham, moïse et bien d'autres.

Pour en savoir davantage, les dits ouvrages sont disponibles pour le moment aux prix de 5000F l'unité, à la chapelle de la grâce mimboman maetur au numéro +237691-20-11-74.

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