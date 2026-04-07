Tunisie: Investir dans l'or - La valeur refuge reste-t-elle sûre pour les Tunisiens ?

Le prix du gramme d'or 18 carats en Tunisie varie actuellement entre 450 et 470 dinars, selon Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des commerçants de bijoux. Cette fluctuation reflète à la fois les tensions internationales et les comportements des investisseurs sur le marché mondial.

Lors de son intervention sur Express Fm, Ben Youssef a précisé que la récente hausse des prix de l'or n'était pas liée à la guerre au Moyen-Orient, mais aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne, qui a provoqué une perte de confiance dans le dollar après le gel des avoirs russes dans les banques européennes. De nombreux pays, en particulier les grandes puissances économiques, se sont alors tournés vers l'or comme valeur refuge, contribuant à une hausse d'environ 80 % du prix du gramme d'or 18 carats sur une période courte, passant d'environ 200 dinars à près de 380 dinars.

Toutefois, le conflit récent dans le Golfe a eu un effet inverse, réduisant notablement la demande mondiale d'or. Les quantités échangées mensuellement sont tombées de 27 tonnes à 5 tonnes, entraînant une légère baisse des prix, désormais stabilisés entre 320 et 330 dinars le gramme. Cette baisse n'a pas été plus importante, car les États et banques centrales ont veillé à préserver leurs réserves d'or, maintenant ainsi un certain niveau de stabilité sur le marché.

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Pour les consommateurs tunisiens, le prix de l'or reste plus élevé que le prix mondial, en raison des coûts de fabrication et des marges des commerçants. Ainsi, le gramme d'or 18 carats se vend entre 450 et 470 dinars, voire plus, selon le type de bijou et la complexité de sa fabrication. Ben Youssef a également souligné que l'or 18 carats domine le marché tunisien à hauteur de 99 %, expliquant son rôle de référence pour l'évaluation des prix et l'orientation des consommateurs.

Enfin, le président de la Chambre a rappelé que l'or demeure un investissement sûr à long terme, une valeur stable et fiable qui sert de refuge dans toutes les circonstances et permet de préserver la richesse.