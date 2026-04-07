Sénégal: Al Shabah de Khalil Diallo - L'ombre portée de la justice

revue litteraire

Certaines oeuvres se contentent de raconter une histoire. D'autres, plus rares, s'emploient à fissurer les certitudes. Al Shabah, de Khalil Diallo, relève de cette seconde catégorie : un roman qui ne se lit pas seulement, mais qui s'éprouve, comme une traversée.

Le récit s'ouvre sur une ville tendue, presque à bout de souffle. Dans cet espace urbain où les apparences masquent les déséquilibres profonds, une série de meurtres vient rompre l'illusion d'ordre. Les victimes appartiennent toutes à une même sphère : celle du pouvoir, de l'influence, de ces cercles où se décident les trajectoires collectives. Puis un nom surgit, insaisissable et pourtant omniprésent : Al Shabah. Une ombre. Une rumeur. Une présence.

Ce point de départ pourrait annoncer un simple récit d'enquête. Pourtant, très vite, le roman s'écarte des sentiers battus. L'investigation confiée au commissaire Mame Diop ne se limite pas à la recherche d'un coupable. Elle devient une plongée progressive dans un univers où les repères vacillent. Car ici, comprendre les faits revient à interroger ce qui les rend possibles.

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Le style de Khalil Diallo épouse cette instabilité. Loin des récits linéaires et rassurants, l'écriture progresse par touches successives, parfois abruptes, souvent intenses. Elle avance comme à tâtons, cherchant moins à démontrer qu'à suggérer. Une atmosphère dense s'installe, faite de silences, de non-dits, d'échos. La ville elle-même semble habitée par une mémoire obscure, comme si chaque rue, chaque regard, portait la trace d'une histoire plus vaste que celle qui se donne à voir. Le lecteur n'est pas guidé : il est invité à ressentir, à douter, à recomposer. Dans cette économie du mot, rien n'est superflu. Chaque phrase semble pesée, tendue vers une nécessité intérieure.

Justice ou vertige moral

Au coeur du roman se déploie une interrogation essentielle : que devient la justice lorsqu'elle cesse d'être une évidence partagée ? La figure d'Al Shabah cristallise cette question. Est-il l'incarnation d'un ordre nouveau, surgissant là où les institutions échouent ? Ou bien le symptôme d'un déséquilibre plus profond, où la violence engendre la violence dans une chaîne sans fin ? Le texte se garde de trancher. Il préfère maintenir le lecteur dans une zone d'incertitude, inconfortable mais féconde.

Face à cette énigme, le commissaire Mame Diop apparaît comme une conscience en tension. Chargé de rétablir la clarté, il se heurte peu à peu à l'opacité du réel. Son enquête devient intérieure autant qu'extérieure, révélant la fragilité des frontières entre devoir, doute et lucidité.

Ce qui frappe, à la lecture de Al Shabah, c'est la densité de sa matière. Le roman ne cherche pas à séduire par l'effet ; il s'impose par sa gravité. Il porte en lui une inquiétude persistante, comme si chaque page tentait de dire l'indicible sans jamais y parvenir tout à fait. Khalil Diallo inscrit ainsi son récit dans une démarche exigeante : celle d'une littérature qui ne se contente pas d'observer le monde, mais qui en explore les failles. Il ne propose ni solution ni réconfort. Il ouvre un espace de réflexion, laissant au lecteur la charge de prolonger la question.

Une lecture qui demeure

Lorsque le livre se referme, rien n'est véritablement résolu. Et c'est sans doute là que réside sa singularité. Al Shabah ne délivre pas de vérité définitive ; il laisse une empreinte, diffuse mais tenace.

Il oblige à regarder autrement ce qui, trop souvent, est accepté sans examen. Il rappelle que sous la surface des choses se logent des tensions invisibles, prêtes à surgir lorsque l'équilibre se rompt. En cela, le roman dépasse le cadre de la fiction. Il devient une interrogation ouverte, presque une mise à l'épreuve du regard. Et c'est peut-être dans ce refus de conclure que se manifeste sa plus grande force.