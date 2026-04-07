Sénégal: Dix nouvelles voix féminines en émergence à Dakar

Dans le cadre de la 5e édition du Salon du livre féminin de Dakar, initié par Amina Seck, la Résidence de création et d'écriture de nouvelles revient du 7 au 11 avril 2026. Un rendez-vous désormais incontournable pour accompagner, former et révéler les plumes féminines de demain.

À Dakar, l'écriture se conjugue une nouvelle fois au féminin. Portée par Les Cultur'Elles, la Résidence de création et d'écriture de nouvelles s'impose, au fil des éditions, comme un espace privilégié de transmission, d'expérimentation et de création. « Cette résidence est avant tout un lieu d'accompagnement, où les femmes peuvent explorer leur écriture en toute liberté, tout en bénéficiant d'un encadrement exigeant », confient les organisatrices.

Cette année encore, l'appel à candidatures a suscité un vif engouement, avec plus de 40 dossiers reçus. Une mobilisation qui traduit la vitalité de la création féminine et le désir d'écriture qui anime de nombreuses femmes. « Chaque candidature raconte une urgence d'écrire, une volonté de dire le monde depuis des expériences singulières. Notre rôle est de créer les conditions pour que ces voix émergent et se consolident », expliquent-elles.

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À l'issue d'un processus de sélection attentif, dix participantes ont été retenues pour intégrer cette cinquième cohorte. Issues d'horizons divers, ces autrices en devenir incarnent la richesse et la pluralité des voix féminines contemporaines. « Nous tenons à cette diversité de profils, parce qu'elle nourrit les échanges et enrichit les imaginaires. C'est aussi ce qui fait la force de cette résidence », soulignent les organisatrices.

La résidence se déroulera du 7 au 11 avril 2026 à l'Institut français de Dakar. Elle sera animée par Sokhna Benga et Rakhmatou Seck Samb, toutes deux lauréates du Grand Prix du Chef de l'État pour les Lettres, et figures engagées dans la promotion de la création littéraire. Leur accompagnement offrira aux participantes un cadre structurant, alliant exigence artistique et bienveillance.

À l'issue de cette immersion, les textes produits seront réunis dans un recueil édité par Le Fil d'Ariane Éditions de Mame Ngone Faye . Une étape décisive vers la professionnalisation. « Publier ces textes, c'est permettre à ces autrices de franchir un cap, de passer de l'écriture intime à une écriture partagée avec le public », insistent-elles.

À travers cette initiative, Les Cultur'Elles réaffirme son engagement en faveur de la formation, de la professionnalisation et de la visibilité des femmes dans les industries culturelles et créatives. « Il est essentiel de créer des espaces dédiés, où les femmes peuvent non seulement écrire, mais aussi être accompagnées vers une véritable reconnaissance dans le champ littéraire », rappellent les organisatrices.