Sénégal: Coopération Sénégal-Émirats Arabes Unis - Un nouvel institut coranique inauguré à Sagatta Gueth

La commune de Sagatta Gueth (Louga) a franchi une étape majeure dans son développement éducatif et social ce lundi 6 avril 2026. La Haute Autorité du Waqf (HAW) y a officiellement inauguré l'Institut Al-Qasimia, un complexe moderne né de la solidarité entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis.

Le paysage éducatif de la région s'enrichit d'un joyau architectural et spirituel. Fruit d'une collaboration étroite entre l'État du Sénégal, via la Primature, et l'Émirat de Sharjah, l'Institut Al-Qasimia de Sagatta Gueth vient de voir le jour. Ce projet, constitué en Waqf, repose sur la générosité de Son Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Souverain de l'Émirat de Sharjah d'après un communiqué du Waqf.

Lancé le 5 octobre 2024, le chantier n'aura mis que dix-huit mois pour sortir de terre. Le complexe, érigé sur une surface de deux hectares, comprend :sept salles de classe équipées,une mosquée,un forage pour l'accès à l'eau et un logement de gardien pour la sécurité du site.

L'inauguration a été marquée par la présence de Jamal Al-Turaifi, président de l'Université Al-Qasimia de Sharjah, qui a lui-même procédé à la coupure du ruban, accompagné de l'Ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Dakar et des autorités locales.

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Le choix du modèle « Waqf » pour cet institut n'est pas anodin. Comme le rappelle le communiqué de la HAW, cette structure « garantit un accès gratuit et durable à un enseignement coranique de qualité ». Pour assurer la pérennité de cette mission, le projet sera adossé à un modèle de « Waqf d'investissement », un mécanisme financier destiné à couvrir les frais de fonctionnement sur le long terme.

Au-delà de l'aspect religieux et éducatif, la Haute Autorité du Waqf souhaite transformer cet essai en stratégie nationale. Selon l'autorité, cette inauguration démontre comment les collectivités territoriales peuvent « transformer durablement l'offre de services sociaux » en s'appuyant sur la coopération décentralisée et la mobilisation foncière.