Sénégal: Un jalon dans la formation des officiers

L'École nationale des sapeurs-pompiers (Ensp), basée à Thiès, est une étape majeure dans la formation des officiers pompiers. Elle est ouverte aux personnels des Forces de défense et de sécurité (Fds) ainsi qu'aux acteurs nationaux du secteur public ou privé.

Implantée dans la commune de Thiès-Nord, en allant vers Tivaouane, l'École nationale des sapeurs-pompiers (Ensp) est un pari sur l'avenir. L'investissement des lieux démontre une volonté de donner corps à la transformation du Groupement en une Brigade qui ne cesse de monter en puissance.

Les cinq hectares, appelés à accueillir d'autres installations, sont déjà pourvus en bâtiments, containers avec des caissons à feu pour la formation, infrastructures, engins... L'école possède des équipements sportifs modernes propices à la formation, une piscine olympique de 50 mètres de long...

Inaugurée en 2023, l'Ensp avait déjà reçu ses premiers stagiaires en 2019. La pose de la première pierre a eu lieu en 2015. L'école est ouverte aux personnels des Forces de défense et de sécurité (Fds) ainsi qu'aux acteurs nationaux du secteur public ou privé.

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Sa mission principale est d' « assurer la formation professionnelle et le perfectionnement des cadres militaires de la Bnsp », explique Ansoumana Sagna, commandant le Groupement instruction formation (Gif), cumulativement à sa fonction de commandant de l'École.

Il renseigne que la « conception de la formation est faite par la chaîne ressources humaines de l'état-major qui élabore le Calendrier des actions de formation (Caf) et détermine les différentes formations et périodicités dont le Gif a la charge de conduire ».

L'Ensp dispose donc d'un cadre adapté tout comme le Centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang de Nioro, inauguré en février dernier.

Si les personnels non-officiers de la Brigade ont été formés sur les lieux, depuis 2019, au Certificat d'aptitude professionnelle et technique n°1 et 2, au Brevet de spécialité et au Brevet de technicité, l'Ensp va dorénavant se focaliser sur sa cible première : les officiers.

C'est ainsi qu'elle accueille pour la première fois 11 officiers sortants de l'École nationale des officiers d'active (Enoa). Même si la Bnsp a historiquement été toujours autonome dans la formation de ses personnels non-officiers, pour les officiers, elle faisait confiance à ses partenaires (France, Tunisie, Maroc, Burkina Faso) pour le cours d'application.

La Formation initiale des officiers (Fio) durera sept mois en sus d'un programme national de 45 jours. Ainsi, les stagiaires seront soumis à différents modules.

L'établissement dispose d'installations techniques permettant de bien dérouler ses modules de formation. « Toutes les conditions sont réunies pour que l'officier ait une très bonne connaissance du métier », se réjouit-il.

Les stagiaires vont aussi en immersion dans les unités pendant leur cursus.