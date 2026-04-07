Madagascar: La taverne des pirates - Erick Manana conquiert le public saint-marien

Pour son premier concert à Sainte-Marie, Erick Manana a proposé près de deux heures de prestation, dans une ambiance chaleureuse et intimiste, devant un public venu nombreux.

Dès les premières notes, le concert s'installe. Vendredi 3 avril, à La Taverne des Pirates, un lieu situé en centre-ville, Erick Manana signe une première rencontre avec le public saint-marien. Accueilli avec enthousiasme, il instaure rapidement une atmosphère de proximité, portée par une ambiance de type cabaret, réunissant spectateurs locaux et étrangers.

Accompagné de Jenny, le chanteur propose un spectacle structuré. À la guitare, Erick Manana interprète ses titres, tandis que Jenny alterne entre violon, flûte et valiha, apportant des variations à l'ensemble. Leur complicité artistique se manifeste à travers des enchaînements de duos et de solos. Jenny, qui connaît le répertoire, en propose une interprétation précise, notamment dans la langue malgache.

Le concert s'ouvre sur « Vakoka » et « Tsiky malefaka», installant d'emblée l'univers musical de l'artiste. La salle se montre attentive et réceptive. À l'écoute du public, Erick Manana adapte son répertoire au fil de la soirée, en fonction de l'ambiance et des réactions.

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En choeur

Les titres s'enchaînent, parmi lesquels « Reveko ianao Mahajanga » et « Fitiavako an'i Mama ».

Le violon de Jenny accompagne plusieurs morceaux, apportant une variation sonore. L'interprétation de « Izay ratranao» est reprise en choeur par le public.

La prestation se poursuit avec « Fofompofony ihany sisany », « Mbola ho avy ny andro » et « Voninkazo adaladala », dans une continuité cohérente avec l'ensemble du concert.

Pendant près de deux heures, Erick Manana et Jenny proposent une prestation marquée par la qualité musicale et une proximité avec le public, à l'occasion de cette première à Sainte-Marie.