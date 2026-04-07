Madagascar: Spectacle - Forte affluence de jeunes au Coliseum

Le lundi de Pâques, le Coliseum d'Antsonjombe a été rempli à craquer pour « Revy Be Promax », un spectacle qui a rassemblé des milliers de jeunes fans autour des artistes phares de la scène malgache.

Le lundi de Pâques, le Coliseum d'Antsonjombe a affiché complet, offrant une ambiance électrisante grâce à une affluence massive de jeunes venus dès le matin pour vivre une journée musicale unique.

« Revy Be Promax », organisé par Live Prod, a transformé ce lieu emblématique en un véritable carrefour musical, confirmant sa capacité à accueillir des spectacles à grande échelle.

Dès l'ouverture des portes à 8h30 et le début officiel des festivités à 10h30, les artistes se sont succédé sur scène pour près de huit heures de spectacle non-stop. Ckycky, Zanaka Jean Paul, Lico Kininike, Annicette, Dadi Love, Wendy Catalina, Elidiot, ALG et Majesty ont captivé un public entièrement conquis, chacun offrant une prestation d'environ une heure et demie. Les spectateurs ont vibré sur leurs morceaux phares, de « Pelazy » d'ALG à « Nisaraky avao » d'En Ligne, en passant par les hits de Douze X 16 et Lico Kininike.

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Fédératrice

La présence d'Annicette et Wendy Catalina a renforcé la diversité de l'affiche, mettant en avant le talent féminin de la scène malgache.

L'événement a su allier performances musicales et ambiance conviviale. Avec le slogan « Lundi de Pâques Goavana - THB Revy Be Promax », les organisateurs ont créé un moment festif et accessible à tous, garantissant une expérience immersive et fédératrice pour les milliers de fans présents.

Avec plus de dix artistes réunis pour la première fois sur une même scène, le Coliseum a prouvé sa capacité à accueillir des événements de grande envergure tout en offrant une atmosphère intense et collective. « Revy Be Promax » a ainsi marqué durablement les esprits et confirmé le Coliseum comme un lieu incontournable pour la musique à Antananarivo.