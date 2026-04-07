Madagascar: Antsahamanitra - « Manja Kely » devant une faible affluence du public

Porté par plusieurs artistes réunis pour la première fois, le spectacle « Manja Kely », organisé à l'occasion du lundi de Pâques, a offert une soirée dynamique à Antsahamanitra, devant un public moins nombreux que prévu.

Une ambiance festive a animé Antsahamanitra lors du spectacle « Manja Kely», proposé dans le cadre du lundi de Pâques, réunissant Melky, Ndondolah et Lucia, ainsi que Stéphanie sur une même scène. Si le public s'est montré réceptif, la mobilisation est restée en deçà des attentes.

Melky ouvre le spectacle avec des titres connus tels que « Anao tiako », « Aza adino » et « Mandehana », installant une atmosphère dynamique. Ndondolah et Lucia prennent ensuite le relais avec une série de duos à tonalité sentimentale, dont « Chérie», « La mozika » et « Tiana », accompagnés d'une vingtaine d'autres morceaux. Stéphanie clôture la soirée dans une continuité rythmée, soutenue tout au long par des danseurs professionnels qui renforcent la dimension scénique.

Le moment marquant intervient avec l'interprétation collective de « Kambon'zany », leur nouveau single récemment sorti, venant conclure le spectacle.

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Du côté des organisateurs, la réponse du public est jugée mitigée, entre intérêt et réserve, même si le concept suscite de l'adhésion. Le public, mixte, était principalement composé de jeunes, cible privilégiée de ces artistes qui se produisaient ensemble pour la première fois.

Entre énergie moderne et registre sentimental, « Manja Kely » a proposé une soirée variée dans une atmosphère animée.