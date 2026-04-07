Madagascar: Rocade Ambohitrimanjaka - Un garçon et ses parents périssent dans un accident

Un couple et l'un de leurs jumeaux ont trouvé la mort lors d'une collision entre un camion-citerne et leur SUV sur la rocade d'Ambohitrimanjaka. L'autre garçon a survécu.

Une nouvelle fend le coeur, à la veille de Pâques. La fille d'un pasteur de l'église FJKM Fiakarana Fiderana Ambohitrimanjaka, âgée de 29 ans, son mari, 32 ans, fils d'un ecclésiastique anglican aujourd'hui décédé, ainsi que l'un de leurs jumeaux de 3 ans, ont perdu la vie dans un grave accident.

Ce samedi-là, la famille avait pris la route à bord de son Kia Sorento pour faire des courses. Sur la voie rapide reliant le pont d'Ambohitrimanjaka au rond-point d'Andriantany, leur SUV est entré en collision avec un poids lourd. Le drame n'a laissé qu'un seul survivant : l'autre jumeau.

Le camion-citerne, appartenant à une société de transport d'hydrocarbures, se dirigeait vers Andranotapahana. Le véhicule utilitaire, lui, roulait en direction du rond-point Art Malagasy, selon la Police nationale présente sur les lieux. Le choc a pulvérisé l'avant de la Kia, déclenché l'airbag et projeté les effets personnels des victimes sur la chaussée. La carrosserie éventrée, le pare-brise brisé et les bagages éparpillés témoignaient de la violence de l'impact.

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Après un scanner

Les quatre personnes à bord du SUV ont été évacuées en état d'urgence absolue vers le Centre hospitalier d'Andohatapenaka. Trois décès y ont été constatés à leur arrivée.

Après un scanner, ainsi que des examens neurologiques et pédiatriques, les médecins ont confirmé que le miraculé ne présentait pas de risque vital immédiat. Il a pu quitter l'hôpital dès le lendemain de l'accident.

Depuis dimanche après-midi, les corps des trois victimes, placés à la morgue de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, sont veillés à l'église FJKM Fiakarana Fiderana. Demain matin, à 9 heures, après le culte, ils seront transférés à l'église Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) Santa Paoly d'Andranomanjaka, avant d'être inhumés dans le tombeau familial du mari, à Andranomanjaka Fiaferana.

Sur les lieux de l'accident, des policiers du commissariat de la Sécurité publique d'Ambohidratrimo ont sécurisé le périmètre et régulé la circulation. L'enquête et les constatations ont été confiées à la brigade de gendarmerie de Talatamaty.