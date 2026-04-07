Madagascar: Ambodin'Isotry - La police saisit un pistolet chargé sur un homme

7 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Samedi 4 avril, aux alentours de 11 heures, un scootériste a été arrêté par la Police nationale à la Cité Ambodin'Isotry, pour détention illégale d'arme à feu. Les agents, en patrouille dans le secteur, ont remarqué son comportement suspect alors qu'il circulait à moto.

L'individu s'est immobilisé près de la station de la Cité, ce qui a conduit les policiers à procéder à une fouille. Au cours de cette vérification, les forces de l'ordre ont découvert un pistolet semi-automatique accompagné d'un chargeur contenant sept munitions. L'homme ne disposait d'aucune autorisation légale pour la possession de cette arme. Il a immédiatement été conduit au poste de police afin de subir un interrogatoire et de permettre aux enquêteurs de déterminer l'origine de l'arme et les circonstances de sa détention.

« La lutte contre l'insécurité demeure une priorité, et la détention illégale d'armes représente une menace directe pour la tranquillité publique. Les contrôles et les patrouilles menés dans les quartiers sensibles visent à prévenir les actes criminels et à protéger les citoyens », souligne la police.

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