Madagascar: Mangily - La plage surpeuplée

C'est la plage la plus proche de Toliara. Le village balnéaire de Mangily, situé à 32 km de Toliara vers le Nord, a été noir de monde hier, lundi de Pâques. Quelques deux à trois mille personnes ont envahi les plages partant d'Ifaty, passant par Mangily et finissant à Amboaboaka et Madiorano. Mais c'est la plage de Mangily qui attire beaucoup plus les Tuléarois.

Une quinzaine d'hôtels, trois et quatre étoiles, longent la côte, mais la majorité des visiteurs ne fréquente pas ces établissements, préférant s'installer directement sur le sable. Un ancien établissement hôtelier « Le Moramora », fermé depuis des années, est la place privilégiée des Tuléarois. Ses parkings et ses espaces sont squattés moyennant quelques milliers d'ariary.

Les restaurants luxes et moyennement luxes, les restaurants à ciel ouvert en pleine ville de Mangily, ainsi que les bars, sont bondés. Pour les retardataires d'hier, ils n'avaient pas la chance de placer un pied sur la plage. Ils n'ont eu d'autre choix que de manger dans leurs véhicules et chercher le moyen d'atteindre les eaux de mer entre les milliers de passants.

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« L'essentiel, c'est juste de pouvoir tremper ses pieds quelques minutes dans la mer, même si l'on ne peut ni s'asseoir sur le sable ni nager », raconte une mère de famille venue avec ses deux enfants. La seule problématique de toute cette escapade à Mangily reste les toilettes. Il n'y en a pas. Soit on demande auprès des établissements hôteliers, soit on fait ses besoins dans... la mer.