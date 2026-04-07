Madagascar: Toliara - Un accident en mer fait cinq victimes

Quatre victimes et une personne toujours portée disparue. Au petit matin du samedi dernier, vers 3h du matin, une pirogue de transport de marchandises à destination de Soalara Sud au départ de Toliara a coulé.

Elle transportait, outre des marchandises, cinq autres personnes. Quatre, une femme et trois enfants de la même famille, sont morts noyés tandis que la cinquième personne est restée disparue jusqu'à l'heure. La météo n'était pas des plus favorables le week-end dernier, car le littoral de la région Atsimo Andrefana a été marqué par de fortes houles. La pirogue aurait chaviré sous l'effet du vent avant de couler avec à son bord quatre personnes et des marchandises. Le pilote aurait survécu.

Des sources à Soalara Sud expliquent qu'aucune des victimes n'a porté de gilets de sauvetage lors de la traversée. Soalara Sud est une commune rurale du district de Toliara II située à une trentaine de kilomètres au sud de Toliara. Les habitants n'ont d'autre choix que de prendre les pirogues destinées normalement au transport de marchandises pour rejoindre Toliara.

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Du côté des autorités locales, c'est le silence total. Aucune information ni explication ne vient de la direction régionale des Transports. La source contactée dit ne pas pouvoir fournir d'explication officielle, puisqu'il n'y a pas de directeur régional « officiel ». Il n'y a pas davantage d'explications du côté de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), ni à Toliara ni au niveau national. Rien sur l'accident, seulement des actions de sensibilisation en prévision des fêtes pascales.

Depuis 2021, le ferry « Fiavota » est à l'arrêt, en raison d'importants dommages techniques. Il s'agissait pourtant de la seule embarcation capable d'assurer le transport de personnes, de véhicules et de camions vers le littoral sud de la région Atsimo-Andrefana. Faute de solution, les passagers empruntent soit des pirogues de fortune pour le transport de marchandises, soit font un détour de près de 250 km par Betioky-Sud sur la RN10.