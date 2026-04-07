Madagascar: Santé - Le centre Manjaka favorise l'inclusion des autistes

La ville de Mahajanga n'a pas manqué de célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme jeudi dernier. Comme l'année dernière, la célébration a été organisée au sein du centre Manjaka à Ambondrona.

La cérémonie officielle de sensibilisation a été marquée par le deuxième anniversaire du centre éducatif et thérapeutique qui s'occupe de dix-neuf enfants autistes.

Les autorités présentes lors de cet événement ont effectué des interventions sur la compréhension de l'autisme. Dans la région de Boeny, on recense dix mille enfants autistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le centre Manjaka a été conçu pour offrir un environnement sécurisant aux 19 enfants à besoins spécifiques qui y sont accueillis, afin qu'ils puissent apprendre, s'épanouir et vivre en société. N'excluons personne, apprenons à accepter et à respecter la diversité. L'autisme n'est pas une maladie, mais une caractéristique qui requiert un accompagnement spécifique. Cette journée est bien plus qu'une simple commémoration. C'est un moment fort pour rappeler une réalité souvent méconnue. L'autisme n'est pas une maladie. Ces enfants ne sont pas moins capables. Ils sont différents et ont simplement besoin de compréhension, d'encadrement et de soutien adaptés », a souligné le fondateur du centre, lors de son allocution.

Reconnaissance

De nombreux enfants, ainsi que leurs familles, font face chaque jour aux défis de l'autisme. Une réalité encore plus difficile dans les régions, où l'accès à l'accompagnement, à l'information et aux structures spécialisées reste limité.

« La région Boeny est reconnaissante envers le centre Manjaka pour son accompagnement des enfants autistes. Un pour cent de la population mondiale est concerné par ce trouble du spectre de l'autisme, et près de dix mille personnes dans la région de Boeny sont atteintes de ce comportement.

Ce genre de soutien apporté par de tels centres est conforme au Plan régional de développement (PRD), défini dans la 5e stratégie du quatrième Objectif de développement, soit promouvoir l'égalité pour tous, soutenir les systèmes et centres existants. L'initiative prise par la région en faveur des enfants ayant ces besoins spécifiques en est la preuve », a déclaré le directeur des affaires économiques de la région Boeny, représentant le secrétaire général.

« Cette journée est un appel. Un appel à mieux comprendre l'autisme. Un appel à soutenir les familles. Un appel à agir, chacun à son niveau, pour construire une société plus inclusive. Il existe d'autres initiatives à travers le pays, et aujourd'hui, nous célébrons également leur engagement. Ensemble, nous portons un même message : celui de l'inclusion, de la dignité et de l'espoir », a ajouté le promoteur et gérant du centre Manjaka.

À Madagascar, et dans les régions, beaucoup d'enfants vivent parfois dans l'isolement, sans solution concrète, sans accompagnement structuré.

Le centre Manjaka à Amborovy est un centre spécialisé, éducatif et thérapeutique. Il oeuvre pour la prise en charge des enfants autistes, en leur offrant un cadre, une écoute et des perspectives d'évolution.

La célébration de la journée de sensibilisation du 2 avril a également été illustrée par la soirée « Light Up in Blue » (soirée lumière bleue), au bord de la mer.