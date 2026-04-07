Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a présidé la montée des couleurs au sein de la Direction générale des infrastructures de transport (DGIT), suivie d'une dégustation de mets locaux, lundi 6 avril 2026, à Ouagadougou.

La montée des couleurs incarne le patriotisme qui est un engagement quotidien, sincère et concret au service de la nation. C'est fort de cette conviction que le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a présidé la montée des couleurs au sein de la Direction générale des infrastructures de transport (DGIT), suivie d'une dégustation de mets locaux, lundi 6 avril 2026 à Ouagadougou. Il a rappelé que la montée des couleurs n'est pas un simple rituel, mais une manifestation vivante de l'attachement profond à la patrie et de la volonté de la servir avec loyauté et détermination.

Selon lui, cette cérémonie se déroule dans un contexte particulier, celui de la deuxième semaine des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), qui rappellent que le patriotisme est une responsabi-lité quotidienne et partagée. Le ministre Sidibé a évoqué le message « fort » du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite à consommer local sous le slogan « Mon assiette ma fierté ». Ce message pour lui engage à soutenir les producteurs locaux, valoriser les richesses nationales et affirmer la souveraineté économique du Burkina Faso. Par ailleurs, il a insisté que le petit déjeuner dégusté, composé exclusivement de produits locaux, illustre concrètement la volonté de faire du consommer local une habitude quotidienne.

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Une étape historique franchie Mikaïlou Sidibé a annoncé également que le ministère de la Construction de la Patrie a franchi une étape historique avec l'adoption de son organigramme, lui donnant une structure solide pour mieux coordonner ses actions, renforcer son efficacité et répondre aux attentes des citoyens. Il a précisé que cette structuration est un outil au service de la nation, un cadre pour porter haut les ambitions de la construction de la patrie. Le ministre a lancé un appel à ses collaborateurs pour qu'ils s'engagent activement, avec discipline et détermination, afin de relever les défis immenses qui attendent le Burkina Faso.

Il a insisté sur le fait que la construction de la patrie exige un esprit de service, une solidarité sans faille et la volonté de surmonter tous les obstacles. « Chaque projet et chaque action doivent contribuer à l'édifice national », a-t-il mentionné. Dans le contexte d'une Révolution progressiste populaire (RPP), M. Sidibé a mentionné que le ministère de la Construction de la Patrie doit être un pilier de l'action publique, incarnant les valeurs de progrès, de justice sociale et de développement durable. Mikaïlou Sidibé a invité à faire du ministère un modèle de rigueur, de transparence et de patriotisme renouvelé. Le ministre de la Construction de la Patrie a appelé à ce que les couleurs nationales représentent un rappel constant du devoir et de la fierté, et que chaque effort soit une contribution à la grandeur du Burkina Faso.