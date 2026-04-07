Burkina Faso: Diaspora burkinabè au Ghana - Le ministre d'Etat Emile Zerbo échange avec ses compatriotes à Tema

En visite de travail au Ghana, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a rencontré, le 1er avril 2026 à Tema, la communauté burkinabè. Une rencontre empreinte de fraternité, de reconnaissance et d'engagement pour un Burkina Faso uni, sécurisé et prospère.

C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que le ministre d'Etat, Emile Zerbo, accompagné de l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, David Kabré, et d'une importante délégation, a échangé avec la diaspora burkinabè vivant à Tema. Porteur des salutations fraternelles du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, le ministre d'Etat, Emile Zerbo, a partagé avec ses compatriotes les efforts soutenus et engagés pour la pacification du territoire national, ainsi que les grands chantiers de développement en cours au Burkina Faso.

Il a salué avec fierté l'engagement et le sens du travail des Burkinabè établis au Ghana, véritables ambassadeurs de leur pays d'origine. Dans un langage direct et mobilisateur, Emile Zerbo a expliqué les motivations de sa mission, à savoir, renforcer la coopération avec les autorités ghanéennes en vue d'assurer la sécurisation des corridors, la fluidité des échanges commerciaux et la sécurité des usagers. Autant d'enjeux stratégiques pour les économies des deux pays et pour le bien-être des populations.

Très réceptifs, les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la diaspora ont unanimement salué cette visite qu'ils considèrent comme une marque d'attention et de reconnaissance. A tour de rôle, ils ont réaffirmé leur attachement indéfectible au Burkina Faso et leur engagement à adopter des comportements exemplaires dans leur pays d'accueil, tout en contribuant activement au développement de la mère Patrie. - Agence d'Information du Burkina

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn