interview

« En période de canicule, l'alimentation constitue un levier thérapeutique majeur pour prévenir la déshydratation chez la personne âgée »Avril et mai sont réputés êtres les mois de forte chaleur au Burkina. Si cette période est éprouvante pour les populations de manière générale, elle l'est plus pour les personnes âgées. Pour supporter ces moments difficiles, Coura Yasmine Sandrine Zerbo, alias Yas'Mine Diet, diététicienne comportementaliste nous donne dans cette interview, quelques consignes à ces personnes du troisième âge à suivre.

Sidwaya (S) : Les mois d'avril et mai sont réputés être une période de canicule au Burkina, quels effets la forte chaleur peut avoir sur la santé des personnes ? Coura Yasmine

Sandrine Zerbo (C.Y.S.Z) : Au Burkina Faso, les températures élevées pendant la saison chaude peuvent rapidement fatiguer l'organisme et provoquer une déshydratation. En pareille situation, une alimentation adaptée et une bonne consommation de boissons saines sont essentielles pour rester en forme, énergique et en bonne santé. En effet, en période de canicule, l'alimentation constitue un levier thérapeutique majeur pour prévenir la déshydratation chez la personne âgée. L'objectif ne se limite pas à augmenter la consommation d'eau, mais à assurer un apport hydrique continu et adapté à travers l'alimentation, en tenant compte des capacités et de l'état de santé de chaque individu.

S : L'on constate que les personnes âgées subissent plus les effets néfastes de cette canicule ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C.Y.S.Z : Certaines personnes sont plus exposées aux effets de la chaleur et de la déshydratation. Parmi elles, on peut citer les enfants et nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes malades ou sous traitement médical.

S: Vous parliez tantôt d'une alimentation adaptée. Quel type d'aliments est conseillé aux personnes du troisième âge pendant cette période ?

C.Y.S.Z : Chez la personne âgée, l'hydratation ne repose pas uniquement sur la consommation d'eau. Certains aliments, riches en eau, jouent un rôle déterminant en contribuant à couvrir les besoins hydriques tout en étant généralement bien tolérés et faciles à consommer. Ces personnes peuvent consommer des fruits à forte teneur en eau (80 à 95 %) comme la pastèque, le melon, l'orange, la papaye, l'ananas ou la mangue. Ces fruits apportent non seulement une quantité importante d'eau, mais également des vitamines, des minéraux et participent à la stimulation de l'appétit.

En sus, les légumes riches en eau (90 à 95%) tels que les concombres, la tomate, la courgette ou l'aubergine sont également recommandés pour ces personnes. Ces légumes contribuent efficacement à l'hydratation, qu'ils soient consommés crus, cuits ou sous forme mixée. En outre, les personnes du troisième âge peuvent consommer des produits semi-liquides comme le yaourt, le lait et le lait caillé. Ces aliments constituent une alternative intéressante chez les personnes âgées présentant une faible envie de boire ou des difficultés de déglutition.

S : Vous l'avez relevé, il arrive que des personnes âgées aient une faible envie de boire. Existent-ils d'autres types d'aliments pour pallier cette situation ?

C.Y.S.Z : En cas de diminution de la sensation de soif ou de difficultés à boire, certaines préparations permettent d'assurer un apport hydrique adéquat. Il s'agit par exemple de la bouillie du mil, de maïs, du riz ou du sorgho. Les personnes âgées dont l'envie de boire a diminué peuvent prendre la soupe de légumes ou du jus naturel dilué de bissap, baobab, gingembre ou de tamarin. Ces préparations doivent être suffisamment fluides, peu sucrées et faciles à avaler.

S : En période de canicule, quel type d'aliment les personnes âgées doivent elles éviter ?

C.Y.S.Z : Ces personnes doivent éviter les préparations trop grasses ou trop lourdes, susceptibles de diminuer l'appétit et l'apport hydrique. Elles doivent aussi limiter les apports en sucre et en sel car les excès peuvent accentuer le risque de déshydratation. Une attention particulière est requise chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, rénale ou sous traitement spécifique. Un avis médical et diététique est recommandé pour adapter les apports.