Madagascar: Rugby à VII - AROI 2026 - Le pays remporte les trois finales

Les jeunes rugbymen malgaches ont brillé lors du Rugby Festival AROI 2026. Trois catégories, trois titres, et une domination sans partage durant les deux jours de compétition.

Le Rugby Festival AROI 2026, disputé les 3 et 4 avril au stade Makis d'Andohatapenaka, a tourné à la démonstration pour les équipes nationales malgaches. Devant leur public, les sélections U16 garçons, U18 filles et U18 garçons ont réalisé un parcours parfait, bouclant la compétition invaincues et confirmant la montée en puissance de la relève.

Dès les phases de poules, le ton était donné. Les représentants de la Grande Île ont dominé leurs adversaires avec autorité, imposant un rythme et une intensité que les formations de La Réunion, de Maurice et de Mayotte n'ont jamais réellement pu contenir.

En U16 garçons, Madagascar 1 et Madagascar 2 ont dominé leur groupe, occupant les deux premières places devant La Réunion et Mayotte. Chez les U18 filles, Madagascar a terminé seule invaincue, tandis que les U18 garçons ont également survolé leur groupe, devant La Réunion et Maurice.

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Les demi-finales ont confirmé cette suprématie. Les U18 garçons ont écrasé Mayotte 47-0, pendant que Maurice disposait de La Réunion (22-12). Chez les filles, Madagascar a infligé une sévère défaite, 48-0, à Mayotte, alors que La Réunion arrachait sa qualification face à Maurice (10-5). En U16 garçons, les deux équipes malgaches ont surclassé leurs adversaires : Madagascar 1 a dominé Mayotte (31-0) et Madagascar 2 a balayé La Réunion (47-0).

Des finales à sens unique

Le bouquet final n'a fait que confirmer la hiérarchie. En U18 filles, Madagascar a largement dominé La Réunion (26-5). Les U18 garçons ont été tout aussi impressionnants face à Maurice (36-7). Enfin, la finale U16 garçons, 100 % malgache, a offert un duel plus équilibré, conclu par la victoire de Madagascar 2 face à Madagascar 1 (21-14).

Dans les matchs de classement, La Réunion a pris le dessus sur Mayotte en U18 garçons (33-12), Mayotte s'est imposée face à Maurice en U18 filles (21-12), tandis que Mayotte a battu La Réunion en U16 garçons (19-17).

Pour Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, cette réussite est significative : « Le Rugby Festival AROI 2026 a montré, encore une fois, la supériorité de Madagascar. En restant invaincus, nos représentants ont démontré leur savoir-faire. Cela prouve que la politique de la relève fonctionne, même si le public n'est pas venu nombreux. »

Un constat partagé par Daniel Blondy, président de l'AROI : « Les Malgaches ont été supérieurs, mais les autres équipes ont montré une belle résistance. Cela augure de bonnes perspectives pour le rugby dans l'océan Indien. »

Pour les fans et amateurs de rugby à VII malgache, cette édition 2026 confirme surtout une évidence : Madagascar avance avec assurance vers l'avenir, porté par une jeunesse déjà prête à prendre le relais.