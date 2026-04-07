Madagascar: Pâques - Rajoelina appelle à l'espérance et à la foi

7 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Une nouvelle publication. Après son message de solidarité aux sinistrés à cause du cyclone Gezani, en février, Andry Rajoelina, ancien président de la République, a adressé un message d'espoir et de réconfort à la population, via une vidéo publiée sur sa page Facebook, hier.

« Même loin de vous, mon coeur bat avec le vôtre. Je ressens ce que vous traversez en ce moment », indique l'ancien chef d'État. Notant la conjoncture socio-économique et politique, il a rappelé la portée symbolique de cette célébration de Pâques, centrée sur « la victoire de la vie sur la mort ». Dans ce message tout en spiritualité et s'appuyant sur la figure du Christ, Andry Rajoelina souligne que « la souffrance peut se transformer en victoire».

L'ancien locataire d'Iavoloha déclare également : « En ce jour, nous confions au Seigneur ceux qui souffrent de l'injustice, ceux qui sont malades et ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui traversent l'épreuve. » Citant les Écritures, notamment le livre d'Isaïe et les Psaumes, il met en avant un message de courage et de confiance face aux épreuves. L'ancien président invite alors à confier à Dieu les personnes victimes d'injustice, les malades ainsi que ceux qui traversent des moments difficiles.

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Avant de conclure son message, Andry Rajoelina soutient : « Dieu ne nous abandonne pas. Il marche avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Il est toujours là à nos côtés. Sa présence apaise nos coeurs et fortifie notre espérance. Pâques nous rappelle que Dieu a toujours le dernier mot et que la lumière finit toujours par triompher. »

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