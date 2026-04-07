Maroc: Forum EHTP/Entreprises 2026 - L'ingénieur marocain au coeur du développement territorial

L'Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) a le plaisir d'annoncer la tenue de la 29ème édition de son Forum entreprises annuel, qui se déroulera les 14, 15 et 16 avril 2026 à Casablanca sous le thème: "L'ingénieur marocain acteur d'un développement territorial équilibré fondé sur l'expertise technique et la responsabilité sociale".

Il s'agit d'un événement de référence au Maroc, organisé chaque année par les étudiants de l'Ecole Hassania des Travaux Publics au sein de l'Association Forum EHTP-Entreprises. Premier forum étudiant du pays, il réunit des acteurs majeurs du monde professionnel et économique, ainsi que des experts et chercheurs, pour débattre des enjeux et défis actuels du marché du travail. Cette année, il met en avant l'ingénieur marocain comme acteur clé d'un aménagement du territoire innovant et équitable.

A travers les grands projets et le numérique, il renforce la résilience et la souveraineté du Maroc et agit avec éthique et responsabilité au service du développement durable. L'événement se veut ainsi une plateforme de dialogue et d'échange, favorisant la synergie entre étudiants, jeunes diplômés, entreprises et institutions.

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Il constitue un espace privilégié de networking où les talents marocains pourront rencontrer les acteurs clés de leur domaine et découvrir les perspectives d'évolution offertes par un marché en pleine expansion. Le Forum EHTP-Entreprises demeure ainsi fidèle à sa mission: être un levier de développement et d'innovation pour l'ingénierie marocaine au service d'un avenir durable.