Madagascar: Carburant - Pénurie d'essence dans quelques villes

L'essence a manqué à Nosy Be, Ambatondrazaka et Fianarantsoa pendant le week-end de Pâques. Les habitants ont dû faire la queue ou renoncer à leurs sorties.

L'approvisionnement en essence a posé problème dans quelques villes, durant le weekend pascal. De longues files de véhicules consommateurs de ce carburant, comme les motos et les tuk-tuk, se sont formées devant les stations-service à Nosy Be, à Ambatondrazaka et à Fianarantsoa. Plusieurs stations-service de ces villes ont été confrontées à une pénurie d'essence. « Nous avons renoncé à notre sortie du lundi de Pâques faute d'essence », indique Falanto, un habitant de la ville de Fianarantsoa.

À Nosy Be, cette pénurie de carburant a aussi eu des conséquences sur les sorties du lundi de Pâques. « Les excursionnistes ne sont pas allés loin, car les tuk-tuk se faisaient rares et le prix de la course en taxi a augmenté», a témoigné au téléphone un journaliste basé à Nosy Be. Dans cette ville, l'intervention de la Préfecture de police, du maire de l'île et des forces de l'ordre a été nécessaire pour organiser la distribution. Il a été décidé de donner la priorité aux véhicules et aux tuk-tuk, tandis que les usagers venus s'approvisionner avec des jerricans ont dû patienter.

Organisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Ambatondrazaka, des automobilistes quittaient les stations-service le réservoir vide. « Je me suis rendu dans une station-service samedi pour m'approvisionner, mais elle était en rupture de stock. J'y suis retourné dimanche, et il n'y avait toujours pas de carburant », témoignait Jean Cyprien, un habitant d'Ambatondrazaka.

Ni l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) ni le groupement pétrolier malgache (GPM) n'ont mentionné une perturbation de l'approvisionnement en essence sur leur page Facebook officielle, jusqu'à hier. « Il s'agit d'une question d'organisation entre la logistique pétrolière S.A (LPSA) et les distributeurs, en raison du long week-end », indique l'OMH.

Pour Nosy Be et Ambatondrazaka, pourtant, ce problème a duré depuis plusieurs jours. « Cela fait une semaine que l'approvisionnement en essence est perturbé dans notre ville », indiquent des habitants de Nosy Be. Ceux d'Ambatondrazaka ont affirmé également, dimanche, que ce problème dure depuis quatre jours.

L'OMH précise que pour le cas de Nosy Be, c'est en rapport avec le navire de ravitaillement qui devrait arriver dans la région ce jour. Par ailleurs, il souligne que les difficultés rencontrées à Fianarantsoa et à Nosy Be devaient être résolues dès hier, avec l'envoi de camions-citernes chargés d'approvisionner les stations-service.