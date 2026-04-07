Madagascar: Énergie - Antsirabe manifeste contre la coupure d'électricité

Antsirabe passe les fêtes pascales sans électricité. Des habitants de la Ville d'Eaux manifestent dans la rue.

Antsirabe bouillonnait de colère pendant les fêtes pascales. Des habitants de la Ville d'Eaux sont descendus dans la rue, le soir de Pâques, pour manifester leur colère. La ville plongeait dans une longue coupure de courant qui a démarré jeudi. Rien ne s'est déroulé comme prévu dans cette capitale des fêtes pascales à cause de ces longues coupures. Les commerçants, qui comptaient profiter de l'affluence pour développer leurs activités génératrices de revenus, ont vu leurs espoirs contrariés. « Nous avons prévu de vendre des aliments à base de fruits de mer, mais comme l'électricité ne fonctionne pas, nous avons suspendu ce projet », témoigne un commerçant.

La colère était à son comble. « C'est énervant. Toutes les marchandises stockées dans les réfrigérateurs, destinées aux préparatifs des fêtes, ont été avariées. Nos activités sont fortement perturbées », lance Patrick, un habitant de la Ville d'Eaux.

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Les hôteliers et ceux qui voulaient maintenir leur projet pendant ces fêtes ont été contraints de recourir à des groupes électrogènes. « Ce n'était pas prévu dans notre budget, mais nous n'avons pas eu le choix », confie un hôtelier.

Effondrement

Cette coupure d'électricité a également perturbé les repas familiaux. « Le menu initial a complètement changé : pas de gratins, pas de gâteaux, faute d'électricité. Nous avons également dû acheter du charbon de bois pour pouvoir cuisiner », déplore Ravaka, un père de famille à Antsirabe.

L'électricité a été coupée dans la région de Vakinankaratra pendant quatre jours. La Jirama justifie cette importante coupure de courant dans la région Vakinankaratra par l'effondrement de trois poteaux sur le réseau qui relie Antananarivo et Antsirabe, ainsi que l'incendie au niveau de l'armoire de commande du réseau électrique de la centrale de production d'Ambalavato.

Les travaux de remplacement de ces poteaux électriques tombés ont été achevés hier, selon la Jirama. Elle a annoncé la reprise progressive de l'électricité dans cette ville hier matin.

La Jirama lance un appel à l'ensemble des usagers ainsi qu'aux autorités locales pour renforcer la surveillance de ces infrastructures. Elle soupçonne des actes de vandalisme visant ces installations.