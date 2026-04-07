Madagascar: Après Fytia - Des sinistrés de Marovoay se reconstruisent

Deux mois sont passés depuis le passage du cyclone Fytia, à l'Ouest de Madagascar. Des sinistrés dans la région Boeny, la zone d'impact du système, se reconstruisent progressivement.

On ne voit presque plus les signes du passage du cyclone dans ce district. Humanité & Inclusion (HI) y a lancé une intervention d'urgence pour apporter une aide rapide et concrète aux populations les plus vulnérables, grâce au soutien financier de Start Ready. Cette réponse humanitaire a permis d'aider les sinistrés à couvrir leurs besoins essentiels, après ce cyclone. Les ménages les plus vulnérables ont reçu, via un transfert monétaire, la somme de 280 000 ariary.

Claude Randrianarison, 45 ans, paysan dans le fokontany d'Anosinalainolona, fait partie des bénéficiaires. Vivant avec un handicap visuel, cet homme a tout perdu dans cette catastrophe, notamment ses cultures et son habitation. L'aide financière qu'il a reçue a servi à réparer sa maison, gravement endommagée par le cyclone.

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Après les travaux, il ne lui restait que peu de ressources pour le reste de ses besoins familiaux. Mais pour Claude, l'essentiel est ailleurs : « C'est vraiment un bon projet car il aide directement les paysans en octroyant une aide financière qui sauve des situations d'urgence. Il n'y a aucune raison de s'en faire si de tels projets existent. Ils nous permettent de sortir rapidement de nos jours sombres », souligne-t-il, soulagé.

De son côté, Hery, un autre bénéficiaire en situation de handicap physique dans le même fokontany, envisage d'investir l'aide reçue dans l'élevage de volailles et de porcs afin de diversifier ses sources de revenus.

Priorités

Au total, 3 335 ménages, soit 16 675 personnes, ont bénéficié de cette aide financière. Celle-ci a été complété par la fourniture d'équipements et des sessions de formation destinées aux structures locales en charge de la gestion des risques de catastrophes, notamment en matière de préparation, de réponse et de relèvement post-catastrophe.

Le projet « Réponse Urgence Fytia » s'est achevé le 30 mars, à travers un atelier de restitution des résultats et l'élaboration de recommandations visant à améliorer la gestion des catastrophes à l'avenir, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux.

Organisée à Tsimanajo, dans le district de Marovoay, cette rencontre a permis de définir les priorités en matière de coordination des actions liées à la gestion des risques et des catastrophes. Le président de la délégation spéciale de la commune de Marovoay, Tony Christophe, a pour sa part souligné que, bien que tous aient été affectés, les ménages sinistrés présentent des besoins de relèvement différents. Il a ainsi insisté sur l'importance de prendre en compte ces spécificités afin de permettre à chacun de retrouver ses conditions de vie d'avant le cyclone.